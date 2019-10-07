Гиперзвуковое оружие Китая теперь является неотъемлемой частью его оборонной стратегии

Индия также заинтересована в разработке гиперзвуковых технологий. Известно, что некоторые усилия в этом направлении происходят уже почти десять лет.

1 октября 2019 года китайская администрация предстала в лучшем обличье, продемонстрировав свои военные платформы и системы вооружений во время впечатляющего парада по случаю 70-й годовщины своего основания. Это была демонстрация социального, культурного, экономического, технологического и военного потенциала Китая, а также впервые были продемонстрированы различные новые типы ракет и беспилотных платформ, информирует enovosty.com/news.

На военном параде было много чего интересного: от беспилотных летательных аппаратов до подводных автоматических транспортных средств и ракет до высокоскоростных беспилотных летающих платформ, которые, возможно, могут летать на сверхзвуковых скоростях для различных категорий ракет. Было продемонстрировано около 160 самолетов, ракет и 580 единиц военной техники.

Главной достопримечательностью были Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и гиперзвуковые платформы. Была МБР под названием «Dong Feng-41» (DF-41), которая имеет дальность действия около 15 000 км и, как известно, способна нанести удар по США в течение 30 минут. Затем была продемонстрирована JL-2, баллистическая ракета, запускаемая с подводной лодки (БРПЛ). Эта ракета может быть запущена с атомной подводной лодки, «обеспечивающей ядерное сдерживание на море». Кроме того, была представлена противокорабельная крылатая ракета YJ-18.

Одной из важных показанных ракетных систем была новая гиперзвуковая баллистическая ядерная ракета, которая должна была пробить все существующие противоракетные щиты. Известно, что баллистическая ракета средней дальности DF-17 является первой ракетой, предназначенной для полета на гиперзвуковой глиссаде. Вполне возможно, что эта ракета может обмануть ракетные перехватчики США, такие как их корабельные SM-3, наземные системы, такие как THAAD и наземные перехватчики (GBI). Расчетная дальность полета DF-17 составляет от 1800 до 2500 км. С такой дальностью эта ракета может достичь Южной Кореи и Японии, бросив вызов их сети противоракетной обороны. Очевидно, что эта ракета также может достичь Индии и при любых возможностях должна быть способна обмануть системы ПРО, такие как S-400.

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Скорости для летающих платформ обычно упоминаются в единицах, называемых Mach, и один Mach равен скорости звука в воздухе. Сверхзвуковые скорости находятся в диапазоне от 1,2 до 5 Mach. Чтобы ракета могла следовать гиперзвуковым скоростям, она должна лететь со скоростями выше 5,0 Mach, скажем, до 10,0 Mach (6 150–12 300 км / ч).

Интерес Китая и его инвестиции в развитие гиперзвукового транспортного средства известны в течение последних семи-восьми лет. У них есть программа DF-ZF (также известная как WU-14), предназначенная для разработки гиперзвукового летательного аппарата (HGV). Они провели от шести до семи испытаний DF-ZF с момента его первого испытания в 2014 году. Первое испытание баллистической ракеты DF-17 состоялось 1 ноября 2017 года. Китай специально разработал DF-17 в качестве платформы для эксплуатации их HGV. Другие такие платформы, способные работать с HGV, могут включать в себя ближний DF-11 и DF-15 и среднечастотный DF-21.

Эта установленная на транспортном средстве DF-17 считается крупным технологическим достижением Китая. Ожидается, что она будет полностью введена в эксплуатацию к 2020 году. Эта технология гиперзвукового глиссирования позволяет ракете лететь на гораздо меньшей высоте непосредственно перед доставкой ее боеголовки. Очевидно, что эта способность чрезвычайно затрудняет обнаружение и перехват этого оружия. Чисто, в режиме баллистических ракет эта платформа оружия также обладает способностью MIRV (несколько независимо маневрирующих машин для повторного входа), которая позволяет доставлять несколько боеголовок для разных целей.

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Индия также заинтересована в разработке гиперзвуковых технологий. Известно, что некоторые ограниченные усилия в этом направлении происходят уже почти десять лет. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и BrahMos Aerospace (совместное предприятие с Россией) являются основными агентствами, занимающимися этим видом исследований, и уже разработали несколько платформ. Прототип DRDO известен как HSTDV (Hyper-Sonic Technology Demonstrator Vehicle), а BrahMos Aerospace, как известно, разрабатывает BrahMos-II. 12 июня 2019 года DRDO проверил HSTDV, который должен был достичь скоростей Mach 6. Некоторые сообщения указывают, что этот тест был частично успешным. BrahMos-II — это гиперзвуковая крылатая ракета, и первые испытания этой ракеты (ожидаемая дальность: от 500 до 600 км) могут состояться к 2020 году. Ожидается, что ракета начнет функционировать к 2025 году. Можно отметить, что DRDO уже разработала в 2011 году ракету под названием «Шаурья», которая является контейнером, запустившим гиперзвуковую тактическую ракету «земля-поверхность» (Mach 7.5). Ее дальность действия составляет 700 км, и она способна нести полезную нагрузку в одну тонну обычной или ядерной боеголовки.

Военные планировщики в Вашингтоне и в других местах будут принимать к сведению новые ракетные технологии, представленные Китаем, в частности, гиперзвуковую баллистическую ядерную ракету, которая, как полагают, способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками. (AP Photo)

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Ожидается, что государства, обладающие ядерным оружием, будут инвестировать средства в разработку гиперзвукового оружия, поскольку такое оружие может усилить общий потенциал ядерного сдерживания. Следовательно, наряду с разработкой оружия, «политика» гиперзвуковых технологий может также доминировать в будущих дебатах по ядерному оружию. Уже сейчас мало кто требует запретить такое оружие, поскольку оно считается дестабилизирующим оружием.

Китай, возможно, разрабатывает эти и другие современные виды оружия в рамках своего долгосрочного плана, который обычно рассматривается как отказ в зоне доступа или A2-AD. Реализация такой стратегии требует инвестиций в различные ракеты — как крылатые, так и баллистические. Гиперзвуковое оружие DF-17 является частью этой стратегии.