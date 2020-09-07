Американский разведывательный самолет Firebird продемонстрировал свои способности (ВИДЕО)

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Firebird - это разведывательный самолет с возможностью автономной работы.

Оборонный подрядчик США Northrop Grumman разместил на Facebook короткое видео, на котором пилотируемый многоцелевой самолет Firebird демонстрирует способности наблюдения и разведки (ISR) с объекта компании в Северной Дакоте, информирует enovosty.com/news.

Firebird — это разведывательный самолет с возможностью автономной работы. Firebird, доступный в пилотируемой, автономной и опционально пилотируемой конфигурациях, предназначен для обеспечения полезной нагрузки ISR и гибкости кабины за счет действительно открытой архитектуры и интеграции полезной нагрузки plug-and-play.

Firebird от Northrop Grumman представляет собой проверенный планер с возможностью автономного выполнения полетов. Уникальное аппаратное и программное обеспечение системы позволяет пользователям выполнять широкий спектр миссий ISR в течение 30 с лишним часов на высоте примерно 7600 метров.

Инновационная архитектура Firebird представляет собой новый подход к осуществлению ISR на средних высотах. Технология NG обеспечивает гибкость миссии, позволяя пользователям выполнять свои задачи с помощью различных конфигураций пилота и полезной нагрузки, будь то операции в прямой видимости или за пределами прямой видимости.

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Источник: Defence-blog