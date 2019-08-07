SpaceX ловко поймала обтекатель ракеты, падающий из космоса (ВИДЕО)

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Корпорация Илона Маска похвасталась новым достижением. Специалистам удалось успешно посадить обтекатель Falcon 9 на огромную сетку.

SpaceX уже давно научилась приземлять первые ступени ракет, а также вертикально сажать ускорители. На этот раз же компании удалось успешно доставить на Землю обтекатель. Его словил корабль с огромной сеткой, информирует enovosty.com/news.

Произошло данное событие в ночь с 6 на 7 августа. Запуск стал для компании Илона Маска девятым в текущем году.

Вчера вечером с мыса Канаверал (Флорида) произошел запуск ракеты Falcon 9. В ходе этой миссии на орбиту был выведен спутник AMOS-17, принадлежащий израильской корпорации Spacecom. Аппарат позволит жителям Африки, Ближнего востока и Европы пользоваться качественным интернетом как минимум ближайшие 20 лет.

В ходе миссии было решено предпринять попытку успешного возвращения обтекателя. Для этих целей специалисты подготовили большое устройство – плавучую сетку. Часть Falcon 9 спускалась на небольшом парашюте, траектория полета совпадала с размещением платформы. В итоге, обтекатель приземлился так, как это и было задумано SpaceX.

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