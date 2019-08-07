Google посвятил новый дудл Пантелеймону Кулишу

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Сегодня Google порадовал интернет-пользователей новым дудлом. На главной странице поисковика изображен казак на коне.

Google сегодня почтил память Пантелеймона Кулеша. Новый дудл корпорация посвятила 200-летию с дня рождения знаменитого украинского писателя и переводчика, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что именно Кулиш является первым украинским писателем-автором исторического романа, написанного на родном языке, используя фонетическую украинскую азбуку.

Родился Пантелеймон Кулиш 7 августа 1819 года. Он прославился как активный сторонник украинской культуры и языка. Входил в ряды Кирилло-Мефодиевского братства, а также участвовал в других украинофильских движениях.

Большинство украинцев знают самый известный роман Пантелеймона Кулиша. Им стала «Черная Рада». В данном произведение речь идет о тяжелом периоде украинской истории, получившим название Руина. На данный момент «Черная рада» входит в обязательную школьную программу.

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Помимо писательства, Кулиш занимался и переводами. Он на весь мир прославился гениальным переводом произведений Шекспира, Гете, Шиллера и Байрона. Историки утверждают, что в свое время он даже перевел на украинский язык Библию, однако рукопись была уничтожена пожаром.