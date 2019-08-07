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Астрономы нашли самую массивную черную дыру

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Ученые нашли ультрамассивную черную дыру в космосе. Она расположилась прямо в центре галактики Holmberg 15A.

Астрономы сделали новое важное открытие. Они нашли самую массивную черную дыру. Располагается находка на расстоянии 700 млн световых лет от нас, информирует enovosty.com/news.

Черную дыру в галактике Holmberg 15A назвали Holm 15A*. Ученые подсчитали, что она весит так же, как 40 млрд Солнц. Таким образом, сейчас Holm 15A* является рекордсменкой среди схожих космических объектов.

Массу этой огромной пустоты астрономы измеряли, базируясь на особенностях движения звезд вокруг нее.

Помимо большой массы, новая черная дыра имеет еще и невероятно большой диаметр. Он равен 790 астрономическим единицам. Добавим, что одна астрономическая единица – это расстояние от нашей планеты до Солнца.

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Астрономы предполагают, что Holm 15A* возникла в результате столкновения двух галактик, имеющих истонченные ядра. К такому выводу они пришли после анализа распределения звезд в галактике Holmberg 15A.

В дальнейшем ученые намерены более детально изучить ультрамассивную черную дыру. Они надеются, что вскоре узнают, сколько таких объектов существует во Вселенной.

Справка. Диаметр всей Солнечный системы – 250 астрономических единиц.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 73

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