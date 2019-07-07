РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Искренних фотографии - как выглядит загрязнение планеты

Все фото »

Новости технологий

07.07.2019 г.
17:25Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности
11:30Эксперты в пух и прах раскритиковали новый российский космический корабль "Федерация"
09:23ВМС США ищут экспертов для ремонта оружейных подъемников на новом американском суперавианосце
05.07.2019 г.
20:15У насекомых обнаружили удивительные нейроны в мозге
15:00Китай провел испытания своей копии американского вертолета Black Hawk (ФОТО)
04.07.2019 г.
21:57В будущем информацию будут хранить в молекулах
16:24Телескоп Hubble удивил мир снимком необычной двойной звезды
Все новости технологий

Аналитика

05.07.2019

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Россия полезла в еще одну страну, в Генштабе оценили наглое заявление Путина об Украине, а Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество ...
04.07.2019

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий, "Слуга народа" теряет позиции перед выборами, а консул рассказал о том, как выросло количество украинцев ...
04.07.2019

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Апокалиптические пророчества о том, что во время саммита Большой Двадцатки (Great Twenty) в японской Осаке 28-29 июня сего года Украину «сдадут» и/или ...

Последние новости

07.07.2019 г.
17:47 Медик назвал ТОП-5 заблуждений о головной боли
17:25 Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности
16:13 Королева Елизавета проигнорировала церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл
15:37 На Аляске зафиксирована рекордная жара
15:08 В Одесский порт впервые прибыла партия нефти из США
14:31 В Польше автобус с украинцами попал в аварию
14:01 В Одессе вор захватил заложницу
13:30 Сегодня Украина празднует День Военно-Морских Сил
12:42 Синоптик: В Киев надвигается буря
12:23 Отравление Скрипалей: появились новые сведения о третьем подозреваемом
12:00 Медики выяснили, что кисломолочные продукты защищают от диабета и рака
11:45 НАТО проведет масштабную модернизацию своих систем ПРО
11:42 Sea Breeze-2019: как проходят международные учения в Украине (ФОТО)
11:30 Эксперты в пух и прах раскритиковали новый российский космический корабль "Федерация"
11:14 В Украине хотят регламентировать работу таксистов
11:07 В Украине планируют запретить репетиторство: что поменяется
11:03 Великобритания готова покинуть Евросоюз осенью без сделки
10:50 Эксперты рассказали о самых распространенных неисправностях автомобиля в жару
10:40 В Украине хотят запретить крепкие и ароматизированные сигареты
10:32 В США разработали «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля»
10:14 "Азов" уничтожил новейший российский контрбатарейный радар на Донбассе (ВИДЕО)
09:55 В августе украинских водителей ждут стотысячные штрафы и конфискация автомобиля: что нужно знать
09:43 Медики назвали продукты, ускоряющие старение
09:23 ВМС США ищут экспертов для ремонта оружейных подъемников на новом американском суперавианосце
09:17 Эксперты считают, что удар США по Ирану будет иметь катастрофические последствия для всего региона
06.07.2019 г.
19:50 Археологи нашли в Египте древний папирус с любовной песней
19:10 Полторак проинспектировал учения "Си Бриз-2019"
18:36 Майк Тайсон приехал в Киев
18:27 Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго"привлечь до 4 млрд долл инвестиций – Андриан Прокип
18:21 Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя неактуальными счетами с тарифами, которые будут пересчитаны и снижены, - эксперт
17:44 Супрун рассказала о пользе и вреде поцелуев
16:52 Кабмин назначил членов набсоветов трех госбанков по квоте президента
16:14 Большинство украинцев-заробитчан не рассматривают Польшу как место постоянного проживания
15:55 Европу атаковали опасные гусеницы
15:13 Зеленский рассказал, кто возглавит Ивано-Франковскую ОГА
14:50 ООС: Сегодня российско-оккупационные войска три раза обстреляли украинские позиции
14:22 Полторак назначил нового командующего сил логистики ВСУ
13:06 Эксперт пояснил, почему падает доллар и есть ли риски в будущем
13:00 Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
12:28 "Ход Винником": Любимец женщин сбежал от журналистов из-за Поплавского
12:18 Пострадает Россия: Саудовская Аравия предлагает Европе скидки на нефть, - "Злой одессит"
11:45 Родители не заметили пропажу: На Днепропетровщине убита и изнасилована 14-летняя девушка
11:33 В США представили новейшего боевого робота RCV. В чем его сила
11:14 Волкер рассказал о грядущей большой встрече Зеленского и "важном шаге"
11:12 Уже скоро: Генерал пояснил, какое летальное оружие получит Украина от США
09:49 "Скиф", "Жека", "Сержант" и "Стас": Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот
08:48 Как погибли моряки РФ на засекреченной лодке "Лошарик", - мнение
08:46 Отец выиграл Green card: Взводом армии США командует украинец (ВИДЕО)
08:41 "Гибридная война": Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе
08:00 Ивана Купала - важный день: как "зарядиться здоровьем" на весь год
05.07.2019 г.
23:00 BMW представила новую модель авто (ФОТО)
22:30 В Украине сделают еще один профессиональный праздник
22:00 На Херсонщине начали выращивать арбузы необычного цвета (ВИДЕО)
21:30 В Индонезии заметили странное насекомое с щупальцами (ВИДЕО)
21:00 Это интересно: установлена связь между группой крови и характером
20:58 На Донбассе прошли ожесточенные бои: у ВСУ много пострадавших
20:38 Associated Press: В Великобритании полиция разоблачила ужасающую схему "современного рабства"
20:30 В Антарктиде обнаружили озеро с лавой (ФОТО)
20:15 У насекомых обнаружили удивительные нейроны в мозге
20:00 Освещение поменяют еще на 120 улицах Киева
Все новости »

Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности
 
Печать Отправить на почту

 

 

Из Крабовидной туманности астрономы получили невероятно мощный сигнал.

Ученые получили очень сильный космический сигнал. До сих пор никакие приборы не фиксировали подобного. Послание из космоса уловил радиотелескоп HEGRA. Сигнал был получен в ходе миссии Tibet ASgamma, организованной японскими и китайскими учеными, информирует enovosty.com/news.

Во время эксперимента исследователи вели наблюдение за туманностью через разные типы электромагнитных волн. Было замечено гамма-излучение в диапазоне 100-450 ТВ. До сих наивысшим зафиксированным уровнем гамма-излучений, наблюдаемым из Земли был 75 ТэВ.

Группа японских и китайских ученых заявила, что во время миссии было получено 24 сигнала, все они несли энергию более 100 ТэВ.

Анализируя полученный сигнал, удалось установить, что его источником был мощный выброс гамма-излучения в Крабовидной туманности. Астрофизики считают, что его могло спровоцировать высокоэнергетическое взаимодействие электронов и микроволнового фонового излучения, являющегося остаточным излучением от Большого взрыва.

Читайте: Ученые определили источник загадочных космических сигналов

Добавим, что Крабовидная туманность располагается на расстоянии 6,5 тыс. световых лет от нас. Она находится в созвездии Тельца и является остатком умершей звезды SN 1054.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1063

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
ЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причиныЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
Кто лепит из Медведчука спасителя?
Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый "акт абсурда" от РФ
Олег Саакян: Кремль упустил шанс дестабилизации ситуации в Украине
Итоги дня: Смерть военных медиков, авто под запретом и июльские перемены
Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против "Северного потока-2" и новые правила развода
На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу
Все статьи


Читайте также

Ученые определили источник загадочных космических сигналов

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Танк Leopard 2 (Германия)
Противоракетный комплекс Arrow-3 (Израиль, США)
Боевой модуль "Шабля"
Вся армия    >>

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Эксперты в пух и прах раскритиковали новый российский космический корабль "Федерация" (2643)

«Черные шершни» в действии: У американских военных появились карманные беспилотники (2206)

Ученые близки к разгадке секрета темной материи (1788)

Китай провел испытания своей копии американского вертолета Black Hawk (ФОТО) (1486)

Ученые зафиксировали извержение массивного вулкана из космоса (ФОТО) (1234)

В будущем информацию будут хранить в молекулах (1104)

В США провели испытания новой конфигурации знаменитого “Апача” (ВИДЕО) (1098)

США хотят вооружить истребители новыми ракетами большой дальности, чтобы конкурировать с самолетами Китая и России (1079)

Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности (1063)

Первый в мире пассажирский корабль на батарейках отправится из Норвегии в Арктику (1059)

Персоны

Владимир
КЛИЧКО
Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Владимир
ГРОЙСМАН
Артем
СЫТНИК
Все персоны    >>


Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД


Кто лепит из Медведчука спасителя


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 