Ученые получили мощный космический сигнал из далекой туманности

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Из Крабовидной туманности астрономы получили невероятно мощный сигнал.

Ученые получили очень сильный космический сигнал. До сих пор никакие приборы не фиксировали подобного. Послание из космоса уловил радиотелескоп HEGRA. Сигнал был получен в ходе миссии Tibet ASgamma, организованной японскими и китайскими учеными, информирует enovosty.com/news.

Во время эксперимента исследователи вели наблюдение за туманностью через разные типы электромагнитных волн. Было замечено гамма-излучение в диапазоне 100-450 ТВ. До сих наивысшим зафиксированным уровнем гамма-излучений, наблюдаемым из Земли был 75 ТэВ.

Группа японских и китайских ученых заявила, что во время миссии было получено 24 сигнала, все они несли энергию более 100 ТэВ.

Анализируя полученный сигнал, удалось установить, что его источником был мощный выброс гамма-излучения в Крабовидной туманности. Астрофизики считают, что его могло спровоцировать высокоэнергетическое взаимодействие электронов и микроволнового фонового излучения, являющегося остаточным излучением от Большого взрыва.

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Добавим, что Крабовидная туманность располагается на расстоянии 6,5 тыс. световых лет от нас. Она находится в созвездии Тельца и является остатком умершей звезды SN 1054.