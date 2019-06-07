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На Марсе найден вход в подземную базу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Марсе найден вход в подземную базу (ВИДЕО)
 
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У американцев давно созрела идея колонизировать Марс.Этим занимается космическое агенство НАСА, а также компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Но уфологи говорят, что эта идея очень опасная, так как неизвестно, как на людей будут реагировать внеземные цивилизации, информирует enovosty.com/news.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг заметил на поверхности Красной планеты вход в подземную базу. Он ее разглядел на снимках «Google Mars map». Объект можно посмотреть по следующим координатам: 79°26’47.94″S 135°26’51.84″E.

Большинство специалистов и ранее выдвигали идею о том, что марсиане живут глубоко в недрах этой планеты. А обнаруженный вход только подтверждает это.

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Скотт Уоринг отмечает, что база может быть и заброшенной. Если это действительно подтвердиться, то люди смогут использовать ее в своих целях.

Добавим, что многие виртуальные уфологи часто находят на снимках Марса объекты, которые имеют явно искусственное происхождение.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 355

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