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Xiaomi возглавил рейтинг самых мощных Android-смартфонов

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Бренд Xiaomi стал лидером нового рейтинга. В перечне самых производительных смартфонов, работающих на ОС Android, данной модели досталось несколько позиций.

Бенчмарк AnTuTu составил новый рейтинг производительности современных смартфонов. На ресурсе сказано, что данные были собраны в апреле 2019 года, информирует enovosty.com/news.

Новый рейтинг продемонстрировал очевидное преимущество Xiaomi. Все лидерские позиции достались смартфонам этой компании.

Первое место по уровню производительности получил гаджет Mi 9 Explorer Edition. Он был оценен в 373 715 баллов. Далее оказался Mi 9 с 373 511 баллами. Тройку лидеров замыкает также детище Xiaomi — Black Shark 2 (371 837 баллов).

Четвертое место досталось смартфону Meizu 16s. Пятерку лучших замыкает Vivo iQQQ Monster.

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Также в Топ-10 самых производительных смартфонов попали Samsung Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20.

Справка. Xiaomi – китайский производитель смартфонов. Компания была создана в 2010 году. Первоначально данный бренд создавался восьмью партнерами. Свой первый смартфон под названием Mi 1 корпорация выпустила на рынок летом 2011 года. Ровно через год – появился Mi 2. Лэя Цзюня, одного из основателей бренда, на данный момент часто в мире технологий именуют китайским Джобсом.


Автор: Катерина Лукьянчук
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