В США разрабатывают технологию запуска маленьких беспилотников с крупных дронов

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Специалисты двух американских компаний AeroVironment и Kratos Unmanned Aerial Systems занялись разработкой уникальной беспилотной системы.

Американцы внедряют в жизнь необычную идею. Они намерены создать такую систему, где бы крупный дрон запускал группы маленьких беспилотников, информирует enovosty.com/news.

На данный момент над этим работают сотрудники AeroVironment и Kratos Unmanned Aerial Systems. В основе их концепции то, что крупные беспилотные аппараты сильно заметны для врага. Поэтому авторы концепции предлагают «научить» большие беспилотники выпускать группы мини-беспилотников. Благодаря этому враг не сможет их отследить.

По задумке разработчиков, большой дрон – это своеобразный курьер по доставке. Именно он будет развозить маленькие беспилотники на места их дислокации. Также благодаря ему будет осуществляться управление мини-разведчиками, а также передача-трансляция информации «воздух-земля».

На данный момент нет информации, будут ли маленькие беспилотники одноразовыми или же они смогут возвращаться на базу. Подробные технические характеристики держаться пока в секрете.

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