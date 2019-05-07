На Солнце появилось новое огромное пятно

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На нашей главной звезде появилось большое пятно. Оно поворачивается в сторону Земли и пугающе потрескивает от вспышек.

На Солнце появилось пятно AR2740. Его размер в два раза превышает размер Земли, информирует enovosty.com/news.

Из-за большой площади оно легко просматривается в солнечный телескоп. Астроном из Малайзии Шахрин Ахмад 5 мая именно с его помощью запечатлел пугающее явление.

Добавим, что данное пятно человечество уже наблюдало в апреле. Тогда оно спровоцировало серию коротковолновых радиовсплесков на Земле. Как видим, оно вновь возвратилось.

Справка. Солнечные пятна выглядят как темные области Солнца. Температура внутри них – на 1,5 тыс. Кельвинов ниже, чем окружающие участки фотосферы. Данное явление возникает во время выхода в фотосферу мощных магнитных полей. Чем больше темных пятен возникает на светиле, тем выше показатель магнитной активности. Стоит отметить, что на холодных звездах пятна возникают намного чаще, нежели на Солнце.

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Ученые установили, что появление пятен на Солнце – цикличный процесс: существуют периоды минимума и максимума. В среднем один цикл занимает 11 лет.