ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)

Корпус морской пехоты США выпустил захватывающие видеокадры, показывающие, как сверхзвуковые стелс-самолеты F-35B взлетели с десантного корабля USS America (LHA 6) в Филиппинском море.

USS America, флагман американской группы экспедиционных ударов, действует в районе операций 7-го флота США с целью повышения оперативной совместимости с союзниками и партнерами и служит готовой силой реагирования для защиты мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, информирует enovosty.com/news.

F-35B Lightning II представляет собой вариант Joint Strike Fighter для морской пехоты и оснащен вертикальным подъемным пропеллером и поворотным соплом двигателя для обеспечения вертикальной посадки и возможности короткого взлета для экспедиционных аэродромов. F-35 заменяет AV-8B Harrier II в оснащении морской пехоты.

Миссия F-35 состоит в том, чтобы атаковать и уничтожать надводные цели, перехватывать и уничтожать самолеты противника, обеспечивать поддержку радиоэлектронной борьбы и разведывательную поддержку по всему спектру боевых операций. Он обладает автономной способностью поражать широкий диапазон движущихся или неподвижных целей, днем ​​или ночью и в неблагоприятных погодных условиях. Эти цели включают воздушные и наземные угрозы, а также наземные подразделения противника в море и крылатые ракеты противокорабельных или наземных атак. Они могут завершить всю цепочку поражений без опоры на внешние источники, используя объединенную информацию из своих бортовых систем и/или других F-35s.

F-35B Lightning II takes off on the flight deck of amphibious assault ship USS America (LHA 6) pic.twitter.com/We0bc53G7d

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 6, 2020