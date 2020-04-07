ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

07.04.2020 г.
13:50ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)
06.04.2020 г.
22:03Роботы в выпускных мантиях вместо студентов получили дипломы в Японии
13:20ВМС США ввели в строй новейшую атомную субмарину USS Delaware
07:15ВМС США собираются купить ракеты, которые смогут поражать комплексы С-300 и С-400
05.04.2020 г.
20:02На полигоне "Десна" провели испытания модернизированного танка Т-72 (Фоторепортаж)
03.04.2020 г.
07:15В новом самолете-заправщике ВВС США обнаружили серьезную проблему
02.04.2020 г.
13:40Южная Корея разработала систему обнаружения подводных лодок-невидимок
Все новости технологий

Аналитика

06.04.2020

В нефти утопают Россия и мир

В нефти утопают Россия и мир
На фоне глобальной эпидемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса несколько отошла на второй план другая, не менее важная проблема в виде ...
01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...

Последние новости

07.04.2020 г.
16:43 В ВСУ зарегистрированы случаи заболевания COVID-19
16:26 В Нидерландах ситуация с COVID-19 после значительного улучшения опять начала ухудшаться
15:52 ВОЗ просит не прекращать карантин слишком рано, чтобы не пришлось его опять вводить
15:23 Япония выделит на поддержку экономики около $1 трлн, каждая семья получит $2,75 тысяч
15:04 Международные резервы Украины сократились на 2 млрд долл
15:00 Киберпреступники в Индии вышли на новый уровень: онлайн-мошенник попытался продать самую большую статую в мире
14:57 В Украину ворвется весеннее тепло: где воздух прогреется до +21
13:59 "Не должен звучать лишь один голос": Как Китай скрывал вирус, который парализовал планету
13:50 ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)
13:34 В Киеве за сутки на коронавирус заболело 12 человек, один умер, - Кличко
13:25 Во многих странах карантин будет продлён минимум до августа, - исследование
13:20 Полякам разрешат голосовать на президентских выборах в 2020 году по почте
13:00 Пенсии выплатят согласно графику: ПФУ направил на финансирование пенсий еще 5,2 млрд грн
12:43 Продление карантина в Украине до конца мая приведет к падению экономики Украины до 10% от ВВП
12:37 Как пандемия коронавируса дает шанс закончить войну на Донбассе
12:32 Рынок недвижимости и карантин: Как изменится спрос на квартиры до конца года
12:20 Пандемия идет на спад? Китай сообщил о падении числа случаев коронавируса
12:17 Экспорт российского газа продолжает бить антирекорды, - "Злой одессит"
12:08 COVID-19 в ВСУ: Появились трагические новости
11:56 В Великобритании отказали Коломойскому по делу Приватбанка и заставили заплатить
11:41 Киев использует водомёты для дезинфекции улиц от COVID-19
11:31 COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, - учёный
11:24 Австралия нашла лекарство, которое способно уничтожить COVID-19 за 48 часов
11:15 Анализ крови поможет определить вероятность летального исхода при COVID-19, - учёные
10:47 Чернобыль продолжает гореть, шокирующее видео с высоты птичьего полёта (ВИДЕО)
10:40 Нацбанк смягчил требования к банкам
10:00 ТАСКОМБАНК получил от ЕИБ транш 20 млн евро для финансирования корпоративных клиентов
10:00 Ещё две европейские страны решили смягчить карантин
09:49 Новый акт нефтяной войны: Саудовская Аравия выдвинула Путину ультиматум
09:43 Оптимистичные «жесткие» сценарии инфляции для рубля, - "Злой одессит"
09:36 Аналитики рассказали, когда закончится карантин в разных странах
08:55 В Австралии рассказали, как можно уничтожить COVID-19 за 48 часов
08:48 Пасху никто не отменял: В ПЦУ пояснили запретные карантинные меры
08:40 Враг атаковал ВСУ на Донбассе, но нарвался на мощный отпор
07:48 Россия начала распродажу стратегических запасов золота: вывозит тоннами
07:33 Самые смешные коты, которые умеют стоять на задних лапах
07:30 Какие документы украинцы должны носить с собой в связи с ужесточением карантина
07:15 «Это будет наш Перл-Харбор», - главный санврач США о пандемии COVID-19
01:33 ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)
06.04.2020 г.
23:38 Борис Джонсон попал в реанимацию после ухудшения состояния
23:20 Пользователей Сети развеселил пудель, обидевшийся на своего хозяина (ВИДЕО)
23:14 Ученые нашли в морских губках убивающее коронавирус вещество: разрабатывают вакцину против COVID-19
22:50 США признали террористами Русское имперское движение, причастное к вербовке наемников на Донбасс
22:32 Бойцы ВСУ сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку (ФОТО)
22:03 Роботы в выпускных мантиях вместо студентов получили дипломы в Японии
21:48 В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно
21:36 Швеция сделала ставку на групповой иммунитет в борьбе с COVID-19
21:19 Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч
20:59 Кличко рассказал о причинах сильного смога в столице
20:44 СБУ блокировала деятельность ботофермы, которая распространяла фейки про COVID-19 (ВИДЕО)
20:28 Экстренная модернизация фрегата "Адмирал Горшков", или когда снова что-то пошло не так, - Злой Одессит
19:46 Зеленский инициировал программы для поддержки МСП
19:18 "Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk
18:57 Киберполиция предупреждает об активизации хакеров во время карантина
18:16 Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры
17:55 В ПЦУ рассказали о богослужении на Вербное воскресенье
17:24 Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков
16:53 В Украине продажи электрокаров выросли на треть
16:20 Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина
15:45 Мировые фондовые индексы начали расти
Все новости »

ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Корпус морской пехоты США выпустил захватывающие видеокадры, показывающие, как сверхзвуковые стелс-самолеты F-35B взлетели с десантного корабля USS America (LHA 6) в Филиппинском море.

USS America, флагман американской группы экспедиционных ударов, действует в районе операций 7-го флота США с целью повышения оперативной совместимости с союзниками и партнерами и служит готовой силой реагирования для защиты мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, информирует enovosty.com/news.

F-35B Lightning II представляет собой вариант Joint Strike Fighter для морской пехоты и оснащен вертикальным подъемным пропеллером и поворотным соплом двигателя для обеспечения вертикальной посадки и возможности короткого взлета для экспедиционных аэродромов. F-35 заменяет AV-8B Harrier II в оснащении морской пехоты.

Миссия F-35 состоит в том, чтобы атаковать и уничтожать надводные цели, перехватывать и уничтожать самолеты противника, обеспечивать поддержку радиоэлектронной борьбы и разведывательную поддержку по всему спектру боевых операций. Он обладает автономной способностью поражать широкий диапазон движущихся или неподвижных целей, днем ​​или ночью и в неблагоприятных погодных условиях. Эти цели включают воздушные и наземные угрозы, а также наземные подразделения противника в море и крылатые ракеты противокорабельных или наземных атак. Они могут завершить всю цепочку поражений без опоры на внешние источники, используя объединенную информацию из своих бортовых систем и/или других F-35s.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1406

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Все статьи


Читайте также

ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
 Австралийская компания будет производить боеприпасы для американских F-35
Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35
 Илон Маск рассказал о лучшем конкуренте для нового американского истребителя F-35
F-35 нивелирует СУ-57 не только по всем фронтам, но и в зачатке, - Злой Одессит
 Станет еще опаснее: компания Raytheon добавит огневую мощь в истребитель F-35
Lockheed Martin заменит компьютерную систему логистики на всех истребителях F-35
 Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО)

Армия

Гаубица 122 мм Д-30
Штурмовые винтовки "Форт-221" и "Форт-224"
Бронированная машина разминирования Keiler (Германия)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Бахтеева
Татьяна
Паниотто
Владимир
Садовый
Андрей
Оробец
Леся
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В нефти утопают Россия и мир (19970)

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (15381)

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией (8861)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 