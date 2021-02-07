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Украине необходимы свои спутники в космосе, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украине необходимы свои спутники в космосе, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутату от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, почему Украине необходимо развивать космическую отрасль и какие у нас перспективы вернуть себе статус космической державы.

Нардеп уверена, что начинать необходимо с малого и запуск украинского спутника — это прекрасное начало, которое позволит начать процесс возвращения Украины в число стран, активно развивающих свою космическую отрасль. Об этом передает собкор «Экономических новостей» в ВР Украины, информирует enovosty.com/news.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что данный проект, возможно, не совсем своевременен, учитывая нынешнее сложное экономическое положение в стане, Верещук ответила: «нам нужны свои спутники. Вы знаете, сколько мы стоим в очереди, чтобы запустить то, что необходимо нам, и не имея своих спутников», — отметила нардеп.

Верещук акцентировала внимание на том, что Украина сейчас активно занимается вопросами развития космической отрасли, при этом посетовав на катастрофическую нехватку средств, поскольку космос — это дорогостоящая отрасль, требующая больших денежных вливаний и инвестиций.

«Конечно можно сказать, что США имеют космические войска, у них уже космические войны начинаются, а мы только начинаем искать деньги на спутник, но даже если этот шаг будет сделан, это уже будет огромное достижение для нашей страны», — заявила Верещук.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 124

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