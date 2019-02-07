Ученые спрогнозировали появление новых живых существ на Земле

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Ученые доказали, что из-за изменения температуры воды на Земле появятся новые виды животных.

Исследовательская группа из Университета Йоханнесбурга пришла к выводу, что потоки морской воды, имеющие различную температуру, провоцируют возникновение новых видов существ, информирует enovosty.com/news.

О результатах своих наблюдений исследователи написали в издании Proceedings of the Royal Society.

По мнению ученых, температурные отличия прибережной воды воздействуют на строение ДНК некоторых видов рыб. Свое исследование они построили на наблюдении за бычками, обитающими возле берегов.

В ходе эксперимента было установлено, что температура воды влияет на геном той или иной популяции. ДНК бычков, живущих в более холодных водах, отличалось от ДНК тех особей, которые плавают в теплой воде.

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Ученые заметили, что популяции бычков отлично приспосабливались к той воде, в которой они живут. В случае их миграции в более холодные или теплые воды у них ставало меньше шансов на размножение.

Данное открытие демонстрирует, что температура воды воздействует на изменение ДНК. Специалисты Университета Йоханнесбурга считают, что со временем это поспособствует возникновению новых видов морских животных. Помимо этого, специалисты показали, что организмы могут возникать не только в изолированной среде, как считалось ранее.