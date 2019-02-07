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SpaceX и NASA назвали дату запуска Crew Dragon

Главная » Последние новости » Новости технологий » SpaceX и NASA назвали дату запуска Crew Dragon
 
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SpaceX и NASA анонсировали первый полет космической капсулы Crew Dragon.

Ранее корпорации планировали отправить Crew Dragon к МКС 7 января. Однако их планам не суждено было сбыться. Новая дата полета – 2 марта, информирует enovosty.com/news.

На данный момент ни SpaceX, ни NASA не дали объяснений относительно задержки. Однако эксперты считают, что это довольно частое явление в космических запусках и волноваться не стоит. Издание Florida Today же предположило, что перенос запуска Crew Dragon связан с 35-дневной паузой американского правительства.

2 марта должно стартовать двухнедельное путешествие космической капсулы. Первый полет Crew Dragon совершит без людей на борту. Это будет тестовый запуск, в ходе которого работники SpaceX и NASA оценят функционирование оборудования, проверят слаженность работы наземных диспетчеров и руководителей миссии.

Если весенний запуск Crew Dragon пройдет хорошо, SpaceX совершит пилотируемый полет этой капсулы уже в июле текущего года.

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NASA очень заинтересовано в успехе Crew Dragon, ведь агентство намерено в будущем доставлять астронавтов к МКС с помощью капсулы Илона Маска, а не «Союзов».

Помимо Crew Dragon, космическое агентство США собирается пользоваться и капсулой CST-100 Starliner, разрабатываемой Boeing.


Автор: Катерина Лукьянчук
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