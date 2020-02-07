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Lockheed Martin передал ВМФ США 10-й боевой корабль класса Freedom

Главная » Последние новости » Новости технологий » Lockheed Martin передал ВМФ США 10-й боевой корабль класса Freedom
 
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В четверг, 6 февраля, отраслевая команда под руководством Lockheed Martin доставила десятый боевой корабль класса Freedom в ВМС США.

Согласно недавнему пресс-релизу компании, Lockheed Martin и Fincantieri Marinette Marine доставили военному флоту США военный корабль «Сент-Луис» (LCS) 19, информирует enovosty.com/news.

«С доставленным LCS 19 ВМФ США имеет в своем составе 10 боевых кораблей. LCS 7 недавно был развернут, и отрадно знать, что наша команда поставила корабль, который имеет отношение к сегодняшнему бою и необходим во всем мире», — сказал Джо ДеПьетро, вице-президент Lockheed Martin и генеральный менеджер Small Combatants and Ship Systems. «Наша команда воодушевлена ​​положительными отзывами о LCS 7».

На сегодняшний день LCS в варианте Freedom обеспечивает расширенные возможности в противолодочных, надводных и противоминных миссиях. LCS был разработан, чтобы развиваться в меняющейся среде безопасности. Сегодня, когда мы наблюдаем рост конкуренции между крупными государствами, Lockheed Martin сотрудничает с военно-морским флотом с целью развития LCS для противодействия этим угрозам. Модернизация уже ведется — вычислительные инфраструктуры LCS получают кибер-обновления, а военно-морские ударные ракеты устанавливаются для поддержки предстоящих развертываний.

LCS разработан, чтобы победить прибрежные угрозы, и обеспечить доступ и доминирование в прибрежных водах. Ведя быстрый, подвижный надводный бой, LCS обеспечивает боевые возможности и оперативную гибкость для выполнения целевых задач вблизи берега.

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«Сент-Луис» построен с модульным дизайном, включающим пакеты миссий, которые могут быть быстро заменены по мере необходимости в бою. Эти пакеты миссий поддерживаются отрядами, которые устанавливают пилотируемые и беспилотные транспортные средства, а также датчиками для поддержки миссий минных, подводных и надводных боевых действий.

LCS 19 — это десятый корабль LCS класса Freedom, разработанный, изготовленный и поставленный отраслевой командой под руководством Lockheed Martin, который будет введен в эксплуатацию в Пенсаколе, штат Флорида, этим летом.

«Судостроители Fincantieri Marinette Marine гордятся тем, что поставляют эти проверенные военные корабли, и для нас большая честь продолжать работать с нашим партнером Lockheed Martin и нашим заказчиком, ВМФ США, чтобы дать им возможность защитить нашу страну и ее интересы», — сказал Ян Оллман, генеральный директор Fincantieri Marinette Marine.

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Напомним, LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне.  Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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