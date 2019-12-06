Легендарный танк армии США получил новую окраску (ФОТО)

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Американский основной боевой танк первого поколения, M48 Patton, получил новую окраску в рамках программы реновации.

Знаменитый танк Patton M48 Центральной армии США служил талисманом для Patton Hall с тех пор, как в 1983 году в форте Макферсон была активирована Третья армия. Танк стоял перед нынешним Patton Hall, центральным штабом армии США на авиабазе Shaw с момента открытия здания в 2011 году и вернется после завершения проекта по сохранению., информирует enovosty.com/news.

«В Центре готовности к материально-техническому обеспечению в Форт-Нокс, Кентукки, прогресс идет полным ходом, и легендарный M48 Patton Tank восстановил свое былое великолепие, прежде чем будет возвращен в штаб-квартиру USARCENT в Shaw», — сказали в центре армии США.

Танки M47 Patton, построенные для замены модели M46 и танков серии Pershing, участвовали в Корейской войне, а затем были заменены более эффективными M48 в 1959 году.

M48 претерпел множество модификаций и улучшений конструкции в течение срока службы. Это привело к широкому разнообразию систем подвески, стилей куполов, силовых агрегатов, крыльев и других деталей среди отдельных танков.

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M48 обслуживал США и страны НАТО в Европе, а также армию и корпус морской пехоты США во Вьетнаме. Хотя он выглядел аналогично M46 и M47, это был полностью переделанный танк с новым корпусом, башней и улучшенной подвеской.

Армия США активно использовала танки M48 во Вьетнаме для выполнения различных задач, в том числе для расчистки дорог для обеспечения безопасных путей сообщения и защиты конвоев войск и снабжения.