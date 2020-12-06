Франция запустит демонстрационный образец Future Combat Air System в 2021 году

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В следующем году в рамках укрепления оперативного потенциала вооруженных сил Франция приступит к эксплуатации демонстрационного образца Future Combat Air System (SCAF).

Министр вооруженных сил Флоранс Парли сделала об этом заявление в рамках обсуждения законопроекта о финансах (PLF) на 2021 год во французском парламенте в четверг, информирует enovosty.com/news.

Помимо образца SCAF, поставленное оборудование включает 157 бронемашин Griffon и 20 Jaguar для армии, новый многоцелевой фрегат (FREMM) для французского флота и три новых самолета MRTT Phénix для французской воздушно-космической армии.

Сенат принял законопроект, который предусматривает увеличение бюджета на 4,5% по сравнению с бюджетом 2020 года. В 2021 году бюджет армии увеличен до 39,2 миллиарда евро, что на 1,7 миллиарда евро больше, чем в 2020 году.

По словам Парли, основными направлениями этого бюджета являются наращивание мощностей крупных предприятий, поддержка французской экономики и динамизма регионов, а также инвестиционные усилия с точки зрения инноваций и набора кадров.

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Министр Парли заявила в сообщении Минобороны, что «ассигнования на оборонный бюджет на 2021 год третий год подряд соответствуют обязательствам и финансовой траектории Закона о военных программах (LPM) на 2019-2025 годы».

Французско-немецко-испанский проект (FCAS — французская аббревиатура SCAF) получил добро на начало демонстрационной фазы в феврале этого года. 12 февраля правительства Франции и Германии заключили первоначальный рамочный контракт с компаниями Dassault (Франция) и Airbus (Германия), помимо основных системных партнеров MTU Aero Engines, Safran, MBDA и Thales.

Neuron и Rafale M в полете над авианосцем Charles de Gaulle @Dassaut Aviation

Источник: Defenseworld