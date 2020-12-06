Армия США собирается улучшить возможности своего беспилотника Grey Eagle

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Армия США планирует улучшить возможности беспилотной авиационной системы MQ-1C Grey Eagle, которая, как ожидается, сыграет большую роль в будущем армейской авиации.

В объявлении, размещенном на главном веб-сайте правительства США по контрактам, Army Futures Command запрашивает у промышленности информацию о новых технологиях в радиолокационном оборудовании и бортовых радарах для расширения возможностей дронов MQ-1C Grey Eagle., информирует enovosty.com/news.

Grey Eagle производится компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Его дешевле покупать и обслуживать, чем вертолет, и он может оставаться в воздухе более длительное время. По сути, Grey Eagle — это последняя версия беспилотников серии Predator, переоборудованная и модернизированная для нужд армии.

Согласно недавно опубликованному запросу о предоставлении информации, Army Futures Command определило будущее сражение в среде, богатой интегрированными системами противовоздушной обороны, где платформы должны быть живыми, пригодными или расходными для эффективного обеспечения возможностей обнаружения.

Источник: Defence-blog

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