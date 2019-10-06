Составлен рейтинг самого странного супероружия времен холодной войны (ФОТО)

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Во время холодной войны США и СССР работали над созданием супероружия, но многие из этих проектов были абсолютно непрактичны

Холодная война была одним из самых трудных времен как для американцев, так и для россиян, ведь оба народа жили под угрозой полного ядерного уничтожения. Если бы люди знали и о другом оружии, которое создавалось на секретных объектах в обеих странах, никому бы не удалось даже заснуть ночью., информирует enovosty.com/news.

«Голубой павлин»

Ядерная мина весом 7 тонн под кодовым названием «Голубой павлин» в Национальном архиве в Лондоне, 31 марта 2004 года. Getty Images / Staff

Наземные мины устанавливаются неглубоко под землей или на самой поверхности. Они приводятся в действие от близости, присутствия или непосредственного воздействия человека или движущегося средства.

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Казалось, в холодную войну каждая страна хотела иметь свое собственное атомное оружие. У англичан была самитонная ядерная мина “Голубой Павлин”. Великобритания планировала разместить несколько таких мин в районах вокруг Северной Германии на случай, если Советы окажутся слишком сильны и противостоять им обычным оружием не получится.

Проблема была в том что британские инженеры не знали, как справиться с сильными холодами на Северо-Германской равнине, ведь чувствительная электрика не работала при низких температурах. Поэтому внутри каждой бомбы помещались цыплята и запас еды, чтобы птицы своим теплом согревали бомбу изнутри.

Атомный танк Chrysler TV-8

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Макет атомного танка Chrysler TV-8. YouTube

Этот танк являлся ядерным только в том смысле, что он приводился в действие ядерным реактором. Весь экипаж, двигатель и хранимый боекомплект располагались в башне, установленной на легком шасси, которое отделялось.

Наряду с основной башней танка, на ТВ-8 были установлены два ручных пулемета калибра 30 калибра и дистанционно управляемый пулемет калибра 50 калибра. При массе в 25 тонн этот “невероятный Халк” по-прежнему весил в половину меньше, чем современный танк Абрамс М1.

Проект Орион.

В 1960-х годах правительственные лаборатории США в рамках проекта «Орион» пытались создать ядерно-импульсный космический корабль. НАСА

Предполагалось, что в основу двигателя проекта “Орион” будет положено использование энергии ядерного взрыва Этот двигатель должен приводится в действие атомными бомбами. Единственная проблема заключалась в том, что радиоактивные осадки при этом распространялись по всей атмосфере. Проект «Орион» закрыт в 1965 году и в настоящий момент не только не разрабатывается, но и не рассматривается в качестве потенциального направления создания двигателей для космических аппаратов.

Проект Плутон.

Ядерная ракета «Плутон». Грег Гебель / VectorSite

Если бы когда-либо проводился конкурс на самое большое и опасное «холодное» оружие эпохи холодной войны, то победителем стал бы американский проект «Плутон».

Ракета “Плутон” представляла собой беспилотную реактивную ракету с ядерной боеголовкой, которая могла летать на сверхзвуковых скоростях. “Плутон” должен был использовать ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Было изготовлено два экспериментальных двигателя, которые испытывались на ядерном полигоне в Неваде в 1961 и 1964 годах.

После развития технологии межконтинентальных баллистических ракет проект «Плутон» был закрыт.

Советский Экраноплан — Т

А-90 Орлёнок. Simm / Wikimedia Commons

В отличие от другого безумного супероружия холодной войны в этом списке, экраноплан был фактически построен Советским Союзом.

Двигатели экраноплана были одними из самых передовых в то время, каждый из которых создавал тягу, равную двигателям F-35. Во времена холодной войны СССР успел построить только один экраноплан, после чего проект был закрыт.