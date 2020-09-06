ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC

Закрыть Отправить

Военно-морской флот США объявил, что новейший корабль Landing Craft Air Cushion (LCAC) прибыл в Naval Surface Warfare Center Panama City Division 2 сентября.

В четверг в пресс-релизе ВМС было сказано, что два катера, LCAC-100 и LCAC-101, сопровождаются научно-исследовательским, опытно-испытательным и оценочным судном NSWC PCD, LCAC-91, информирует enovosty.com/news.

Эта важная веха знаменует собой появление первого нового LCAC в Панама-Сити за 19 лет. Последний LCAC, LCAC-91, был поставлен в 2001 году.

Катеры класса LCAC-100 и LCAC-101 заменят устаревший LCAC, чтобы обеспечить экспедиционную команду ВМС США более надёжным и мощным высокоскоростным коннектором для доставки моряков и морских пехотинцев и их снаряжения с корабля на берег.

Капитан Дэвид Бэк, командующий NSWC PCD, сказал, что эти два катера являются долгожданным дополнением к лаборатории, и гордится вкладом NSWC PCD в флот.

Читайте: В Финском заливе дайверы обнаружили затонувший корабль 17 века

LCAC-100 будет служить в качестве катера для RDT & E, находящегося в NSWC PCD для непрерывного развития и интеграции новых технологий и усовершенствований во флот. LCAC 101 также будет поддерживать первоклассный T&E до поступления в парк.

Транспортные средства LCAC сыграли важную роль в десантных операциях ВМС США и Корпуса морской пехоты и оказали гуманитарную помощь во время стихийных бедствий, таких как ураган Катрина в 2005 году и катастрофическое землетрясение силой 7,0 балла, разрушившее Гаити в 2010 году.

Эта поставка играет важную роль в продвижении стратегии национальной обороны, поскольку дает десантным силам ВМС и морской пехоты США повышенную способность маневрировать на ключевой морской территории и поддерживать господство в боевых действиях.

Источник: defence-blog