ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

06.09.2020 г.
10:41ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC
09:00Южнокорейцы показали первый прототип стелс-истребителя KF-X (ФОТО)
07:00В США прошел испытания новый корабль типа Freedom для ВМС
04.09.2020 г.
20:36Верховная Рада узаконивает водителей электросамокатов
17:59В Японии презентовали робота, который делает покупки в магазине (ВИДЕО)
09:57Российский клон украинского "Нептуна" оказался сырым и недоделанным, - "Злой одессит"
03.09.2020 г.
16:25Робот из фильма "Звездные войны" уже не фантастика: R2-D2 помогает в период пандемии
Все новости технологий

Аналитика

04.09.2020

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях ...
04.09.2020

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Все более становится очевидным, что смысл происходящего сейчас в США нельзя объяснить только масштабными социальными протестами, которые в Штатах отнюдь ...
31.08.2020

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Политика Турции в территориально-ресурсных спорах с Грецией становится все более агрессивной, на что Греция отвечает взаимностью. В извечный, уходящий ...

Последние новости

06.09.2020 г.
13:03 "Крэпкый орэшек": Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы
12:45 Ученые выявили связь между COVID-19 и внезапным развитием инсулинозависимого диабета
12:40 В Украину прибыл уже девятый контейнерный поезд из Китая: что он привез
12:32 Отказ Москвы расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности России - МИД Германии
11:27 Иран готов предоставить свои порты для российских военных кораблей - СМИ
11:15 У патриарха Филарета диагностировали воспаление легких на фоне COVID-19
10:41 ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC
10:00 Стало известно, на работу в каких сферах ждут украинцев в Польше
09:30 ТОП-10 самых популярных автомобилей на европейском рынке
09:30 Впервые в истории фестиваль Burning Man проходит онлайн
09:00 Южнокорейцы показали первый прототип стелс-истребителя KF-X (ФОТО)
08:30 Известный украинский врач рассказал, как учителям защититься от COVID-19
08:00 В продажу выставили самую дорогую монету в мире (ФОТО)
07:30 Лучшие автомобили 2020 года в разных категориях
07:00 В США прошел испытания новый корабль типа Freedom для ВМС
05.09.2020 г.
23:54 "Зеленые человечки" в Беларуси: В Сети появилось видео жесткого разгона студентов силовиками без опознавательных знаков (ВИДЕО)
22:50 "Это как знак качества" - Порошенко отреагировал на введение Россией санкций против него
22:37 Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Грецией
21:50 Меркель не готова отказаться от проекта "Северный поток-2" - Bloomberg
21:29 Российский миллиардер подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл
21:15 Россия открыто угрожает нанести удар по украинской армии - Бутусов
21:04 «Ваши мамы с нами!»: На марш против насилия силовиков в Беларуси вышли тысячи женщин (ФОТО)
20:34 В США назвали вероятного покупателя российского танка «Армата»
19:48 Оценена вероятность заразиться коронавирусом от живущих в природе летучих мышей
19:29 Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка
18:52 В Стамбуле торгуют арбузами с багажника суперкара Lamborghini (ВИДЕО)
17:01 Главарь самопровозглашенной ДНР Пушилин приказал открыть огонь по инженерным сооружениям Вооруженных сил Украины
16:02 Курьез: Попугай спел песню Бейонсе «If I Were A Boy» (ВИДЕО)
15:36 Дефицит витамина D может увеличить риск заболевания COVID-19 - ученые
14:49 Стали известны дополнительные симптомы COVID-19 у детей - исследование
14:02 В Беларуси арестованы руководители крупной IT-компании, которая поддержала оппозицию: сотрудников эвакуируют из страны
13:57 Главные факты о новом Mercedes S-класса
13:21 В Беларуси задержали и избили трех граждан Польши
13:07 В Израиле людям на головы падали пакетики с марихуаной (ВИДЕО)
12:31 Хабаровск не сдается: Жители города вновь массово вышли на митинг
12:02 Муж Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст продолжил выдвигаться в президенты США
11:47 Ющенко, Скрипали, Навальный: у всех этих отравлений один общий знаменатель – Путин, - Илларионов
10:31 Трамп и Байден поспорили из-за статьи про американских военных
07:26 Рынок нефти столкнулся с новой проблемой - избытком НПЗ
07:07 Отравление Навального: Германия и Британия вместе призовут Россию к ответу
00:17 «Макрон впал в истерику», - глава МИД Турции Чавушоглу
04.09.2020 г.
23:31 В Беларуси обнародовали "запись разговора" Берлина и Варшавы по делу Навального
21:48 В Минске силовики жестоко задержали студентов в университете (ВИДЕО)
21:30 Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, - Associated Press
21:18 Регистрация авто в автосалоне скоро станет реальностью
20:48 Киберполиция блокировала деятельность сети обменников, которые присваивали деньги клиентов
20:36 Верховная Рада узаконивает водителей электросамокатов
20:29 Протесты в Беларуси: Тихановская обратилась к ООН
19:54 В Индийском океане горит нефтяной танкер, - Reuters (ВИДЕО)
19:48 Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС
19:26 В бундесвере обнаружили следы "Новичка" на бутылке, из которой пил Навальный, - Der Spiegel
18:58 Отопительный сезон в некоторых городах под угрозой: подробности
18:48 Россия обязана ответить на "серьезные вопросы", - генсек НАТО
18:18 "Пришли подкрепиться": в США медведи посетили несколько продуктовых магазинов (ВИДЕО)
17:59 В Японии презентовали робота, который делает покупки в магазине (ВИДЕО)
17:57 США направляют в Литву военнослужащих на фоне обострения ситуации в регионе, - Fox News
17:38 Двуспальная кровать: топ советов для легкого выбора
17:13 В США из-за массовых беспорядков рекордно выросли продажи оружия, - Financial Times
16:51 Главу Нацбанка попросили "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому
16:28 В Украине анонсировали повышение цен на газ
Все новости »

ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМС США получили новейший катер на воздушной подушке LCAC
 
Печать Отправить на почту

 

 

Военно-морской флот США объявил, что новейший корабль Landing Craft Air Cushion (LCAC) прибыл в Naval Surface Warfare Center Panama City Division 2 сентября. 

В четверг в пресс-релизе ВМС было сказано, что два катера, LCAC-100 и LCAC-101, сопровождаются научно-исследовательским, опытно-испытательным и оценочным судном NSWC PCD, LCAC-91, информирует enovosty.com/news.

Эта важная веха знаменует собой появление первого нового LCAC в Панама-Сити за 19 лет. Последний LCAC, LCAC-91, был поставлен в 2001 году.

Катеры класса LCAC-100 и LCAC-101 заменят устаревший LCAC, чтобы обеспечить экспедиционную команду ВМС США более надёжным и мощным высокоскоростным коннектором для доставки моряков и морских пехотинцев и их снаряжения с корабля на берег.

Капитан Дэвид Бэк, командующий NSWC PCD, сказал, что эти два катера являются долгожданным дополнением к лаборатории, и гордится вкладом NSWC PCD в флот.

Читайте: В Финском заливе дайверы обнаружили затонувший корабль 17 века

LCAC-100 будет служить в качестве катера для RDT & E, находящегося в NSWC PCD для непрерывного развития и интеграции новых технологий и усовершенствований во флот. LCAC 101 также будет поддерживать первоклассный T&E до поступления в парк.

Транспортные средства LCAC сыграли важную роль в десантных операциях ВМС США и Корпуса морской пехоты и оказали гуманитарную помощь во время стихийных бедствий, таких как ураган Катрина в 2005 году и катастрофическое землетрясение силой 7,0 балла, разрушившее Гаити в 2010 году.

Эта поставка играет важную роль в продвижении стратегии национальной обороны, поскольку дает десантным силам ВМС и морской пехоты США повышенную способность маневрировать на ключевой морской территории и поддерживать господство в боевых действиях.

Источник: defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 931

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Чем лира в мире отзовется: Обострит ли дефолт Турции глобальный коронакризис?
Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Все статьи







Читайте также

В США прошел испытания новый корабль типа Freedom для ВМС
 В Финском заливе дайверы обнаружили затонувший корабль 17 века
Провокация в Азовском море: корабль ФСБ России приблизился к берегу Мариуполя
 Корабль Маска успешно приземлился в Атлантическом океане
Испытания оружия американскими ВМС могут нанести непоправимый ущерб морским жителям, - ученые
 В США одобрили новые санкции против "Северного потока-2"
ВМС США ввел в строй универсальный десантный корабль USS Tripoli
 В Украине загорелся военный корабль "Юрий Олефиренко"

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-6 «Беркут»
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Беспилотный летательный аппарат Patriot
Самолет учебно-тренировочный KT-1 Woong Bee (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Тарута
Сергей
Гайдук
Виталий
Павловский
Андрей
Гусаров
Евгений
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Украине "бабьего лета" (16321)

"Пойдем на работу и умрем": Украинская первоклассница на линейке стала звездой Сети (ВИДЕО) (10575)

В Борисполе девушка решила прогуляться по крылу самолета (ВИДЕО) (10449)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


карантин



help



bigmir)net TOP 100

 