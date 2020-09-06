В Австралии в серийное производство запустили бронеавтомобиль Hawkei

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Австралии в серийное производство запустили бронеавтомобиль Hawkei В Австралии в серийное производство запустили бронеавтомобиль Hawkei

Закрыть Отправить

Контракт на поставку 1100 автомобилей Hawkeis был подписан между правительством Австралии и Thales в октябре 2015 года.

Автомобиль Hawkei Protected Mobility Vehicle — Light получил одобрение от австралийского федерального правительства на начало полномасштабного производства после того, как он будет удовлетворять потребности обороны в защите посредством проведения взрыво и баллистических испытаний, информирует enovosty.com/news.

«Я села за руль одного из наших новых автомобилей Hawkei, спроектированных и построенных в Австралии, которые сейчас идут в серийное производство. 50 автомобилей будут производиться каждый месяц на заводе по производству бронеавтомобилей Thales Australia в Бендиго, Виктория», — написала в Твиттере Линда Рейнольдс 3 сентября.

Контракт на поставку 1100 автомобилей Hawkeis был подписан между правительством Австралии и Thales в октябре 2015 года. Hawkei PMV представляет собой 7-тонный мобильный автомобиль нового поколения с колесной формулой 4 x 4 и 3-тонной полезной нагрузкой, первоначально разработанный для удовлетворения потребностей Австралийских сил обороны (ADF) в легкой бронированной патрульной машине для замены некоторых вариантов Land Rover Perentie.

На прошлой неделе правительство заявило, что оно приобретет 251 дистанционно-оружейную станцию (RWS), которая будет оснащена армейскими транспортными средствами с защитой Bushmaster и Hawkei.

Читайте: Топ-5 самых популярных автомобилей на украинском рынке

Источник: Defenseworld