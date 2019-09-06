Назвали дату и причину апокалипсиса

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Ученым стало известно, когда погибнет человеческая цивилизация.

Отметим, что многие ученые отмечали, что уже в конце лета этого года наступит конец света. Но, как видим, трагедия не произошла, информирует enovosty.com/news.

Но, конспирологи захотели выяснить, когда же это может случится. Они провели снова анализы и расчеты и пришли к мнению, что апокалипсис следует ждать 14 сентября 2019 года.

Они добавляют, что в этот день должен пройти мистический парад планет, последствия которого будут фатальными для землян.

Ученые говорят, что в это день грань реальности пошатнется и откроются порталы в другие измерения. Это и станет причиной катаклизмов, которые и уничтожат все живое. Также злые силы атакуют мирных граждан. Но добавим, что еще никто не слышал и не говорил про так называемый парад планет.

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