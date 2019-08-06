Соучредитель Paypal назвал искусственный интеллект военной технологией

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Соучредитель Paypal Питер Тиль сказал, что ИИ — это военная технология, которая в первую очередь будет использоваться «генералами», но эксперты говорят, что его точка зрения слишком пессимистична

Миллиардер Питер Тиль нарисовал мрачную картину будущего искусственного интеллекта в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс», описав сценарий военного использования технологии искусственного интеллекта., информирует enovosty.com/news.

«Первыми пользователями создаваемых сегодня инструментов машинного обучения будут генералы», — написал Тиль. «И.И. это военная технология».

Видение Тиля далеко от оптимистического взгляда, которого придерживались многие в Силиконовой долине. Искусственный интеллект обещает предоставить нам лучшие рекомендации в сервисе Netflix, позволит искать информацию в Интернете, используя голосовые команды, и покончит с людьми за рулем, сделав все машины управляемые автопилотом. Ожидается, что ИИ окажет огромное влияние на медицину и сельское хозяйство. Но Тиль говорит, что ИИ будет использоваться в первую очередь в военных целях.

Однако многие эксперты по искусственному интеллекту не согласны с мнением Тиля о том, что ИИ по своей природе является военной технологией, и утверждают, что его можно и нужно использовать во благо человечества.

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«Я не думаю, что ИИ — это военная технология», — заявил изданию Business Insider профессор компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли и преподаватель лаборатории исследования искусственного интеллекта в Беркли Доун Сонг. «ИИ, технология машинного обучения такая же, как и любые другие технологии. Сама технология — нейтральна».

Сонг сказал, что, подобно ядерным технологиям и технологиям шифрования для обеспечения безопасности, искусственный интеллект можно использовать как в хороших, так и плохих целях, и описывать ИИ как нечто, что должно внушать страх, является ошибкой.

Фатма Килинц-Карзан, профессор из Университета Карнеги-Меллона считает взгляды Тиля на ИИ «слишком пессимистичны».

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«Конечно, искусственный интеллект используется в армии », — сказала Килинц-Карзан. «Но мы используем ИИ и в повседневной жизни».

Килинц-Карзан сказал, что те же технологии, на которые ориентируется Тиль, — например, машинное обучение, уже используются в медицинской отрасли и помогают врачам спасать жизни пациентов.

«Точка зрения Тиля не учитывает тот факт, что ИИ используется в повседневной жизни», — сказал Килинк-Карзан. «Это кажется ему очень незначительным».

Главной темой статьи Тиля было то, что Google — американская компания — создала исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта в Китае, стране, где все исследования, проводимые в пределах ее границ, должны передаваться национальной армии.

Сонг Беркли согласился с тем, что с ИИ нужно обращаться осторожно, но подчеркнул, что представлять технологию как сущее зло, особенно за счет сокращения инноваций, будет неправильно.