Под Антарктидой найден мощный источник радиации

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Еще в прошлом году группа ученых обнаружила источник радиации под глыбами льда в Антарктиде.

Специалисты из Австралии и США решили провести там исследования, так как их заинтересовала невероятная мощность радиоактивного излучения, информирует enovosty.com/news.

Ученые полагают, что под льдами взорвался ядерный реактор, так как радиация очень сильная. Кроме этого, их интересует вопрос, касаемый глубины и площади залегания зоны радиации. Один из участников исследования, Эрик Стольц, отмечает, что мощность радиации можно сравнить со взрывами на Фукусиме.

Добавим, что скорее всего экспедиция в эту местность начнется уже в декабре этого года, ее продолжительность будет около трех месяцев. Специалисты хотят разместить там глубинную скважину со всей необходимой аппаратурой. Также будут взяты пробы не только грунта, но и радиоактивной воды.