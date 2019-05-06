Ученые зафиксировали слияние черной дыры и нейтронной звезды (ФОТО)

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Впервые ученые могли наблюдать слияние черной дыры и нейтронной звезды. Это открытие может вскоре ответить на вопросы, связанные с пониманием невидимой вселенной и загробной жизни мертвых звезд.

Серия значительных наблюдений с использованием гравитационных волн или пульсаций в пространстве и времени помогла ученым из проекта сотрудничества LIGO и Virgo документировать несколько кандидатов на слияние черных дыр и слияние нейтронных звезд, информирует enovosty.com/news.

Лазерный интерферометр Национального научного фонда «Гравитационно-волновая обсерватория» в Ханфорде, штат Вашингтон, и обсерватория «Дева» в Европейской гравитационной обсерватории в Италии, начали совместную работу по наблюдению 1 апреля. Вскоре после этого обсерватории были вознаграждены новыми данными и открытиями. Всего пять гравитационно-волновых событий всего за месяц.

Последнее открытие – это поглощение нейтронной звезды черной дырой. В тот день все три детектора объектов LIGO-Virgo были в сети, и это помогло лучше сузить местоположение события до областей, покрывающих около 1100 квадратных градусов, или около 3 процентов от общего неба.

Упомянутое событие, условно названное S190426c, совсем не похоже на предыдущие наблюдения.

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Согласно LIGO, когда две черные дыры сталкиваются, они деформируют ткань пространства и времени, создавая гравитационные волны. Когда две нейтронные звезды сталкиваются , они излучают не только гравитационные волны, но и свет. Все события будут проверены с последующими наблюдениями в ближайшие недели и месяцы.