США, Европа и Азия приступили к разделу ресурсов и сфер влияния на Луне
США активно разрабатывают новый проект под названием «Соглашение Артемиды», согласно которому в будущем между рядом стран будут пропорционально разделены зоны влияния и добычи, а также закреплены права на природные ресурсы добытые на Луне.
Согласно плану США, уже в ближайшей перспективе грядет активное освоение Луны, а также строительство специальных лунных баз с целью добычи природных ископаемых на планете, информирует enovosty.com/news.
«Соглашение Артемиды» предусматривает отсутствие конкуренции или вмешательства между странами-партнерами ведущими добычу ископаемых на Луне.
В договоре, также установлены правила, согласно которым компании могут устанавливать права собственности на те ресурсы, которые были добыты ими на Луне.
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В программе принимают участие: страны Евросоюза, Канада, Япония, ОАЕ и США.
Интересно, что России нет в списке стран участников будущей экспансии на Луну.