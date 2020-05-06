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Крупнейшая конференция Apple WWDC 2020 пройдет в режиме онлайн

Главная » Последние новости » Новости технологий » Крупнейшая конференция Apple WWDC 2020 пройдет в режиме онлайн
 
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Разработчики смогут бесплатно поучаствовать в этом событии через веб-сайт и приложение Apple для разработчиков.

Ежегодная всемирная конференция разработчиков Apple начнется 22 июня. Об этом сообщил во вторник «яблочный» технический гигант. Конференция будет проходить впервые в подобном формате из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие, которое обычно проводится в Сан-Хосе, штат Калифорния, также будет бесплатным для всех разработчиков, которые смогут получить к нему доступ через веб-сайт и приложение Apple. Ранее компания объявила, что мероприятие будет проводиться в июне, но до этого момента точной даты не сообщалось. 

WWDC — это многодневная конференция, которую Apple проводит каждый год, чтобы обсудить будущие обновления программного обеспечения для своих платформ и сервисов, включая iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV и Mac. Презентация нового обновления Apple для iPhone обычно является самым ожидаемым объявлением события, но Apple иногда также раскрывает и новые аппаратные продукты.

Например, в прошлом году Apple представила последнюю модель своего компьютера Mac Pro. Также компания анонсировала свой умный динамик HomePod на WWDC в 2017 году, и работает над уменьшением размеров новой модели, выпуск которой запланирован на этот год.

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В понедельник компания представила обновленный MacBook Pro с новой клавиатурой Magic Keyboard. В апреле она выпустила новый недорогой iPhone под названием iPhone SE , а в марте дебютировал новый iPad Pro и MacBook Air. 

Apple также ранее заявляла, что выделит 1 миллион долларов местным организациям в Сан-Хосе, чтобы компенсировать все убытки в результате перехода конференции в цифровой формат. 

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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