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Китай начал встраивать отечественный двигатель WS-10 в истребители J-10C

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай начал встраивать отечественный двигатель WS-10 в истребители J-10C
 
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Китай начал установку двигателей серии Taihang WS-10 производства Shenyang-Liming в свой многоцелевой истребитель J-10.

Об этом свидетельствуют изображения, опубликованные 2 марта государственным вещателем Центрального телевидения Китая (CCTV)., информирует enovosty.com/news.

На снимках изображен, по-видимому, недавно построенный истребитель J-10C компании Chengdu Aircraft Industries Company (CAIC) с маркировкой ВВС Народной Освободительной Армии (PLAAF), оснащенный чем-то вроде двигателя WS-10B, а не турбовентилятором Saturn AL-31FN российского производства, который обычно питает эти самолеты. Все J-10 основного производства, построенные до 2018 года — а это около 300 самолетов, оснащены двигателем AL-31FN.

Неясно, когда и где были сделаны снимки с камеры видеонаблюдения, но изображенный самолет, который, по всей видимости, почти готов к поставке, кажется, является частью четвертой серийной партии J-10C для PLAAF.

Между тем, снимок, предположительно сделанный в середине декабря 2019 года, но опубликованный недавно на китайских онлайн-форумах, позволяет предположить, что в настоящее время проходит испытания пятая партия истребителей J-10C. 

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Источник: Janes


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 844

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