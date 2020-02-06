У Apple появилась идея, как можно решить проблему гибких смартфонов

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Патенты не служат доказательством того, что Apple разрабатывает складное устройство. Они просто предполагают, что компания может думать об этом.

Компания Apple предоставила еще один патент, который дает предположение, что инженеры могут экспериментировать со складными устройствами, после того, как крупные производители смартфонов, такие как Samsung, Huawei и Motorola, уже представили свою первую волну складных смартфонов, информирует enovosty.com/news.

Новый патент, первоначально поданный в августе 2016 года и о котором впервые сообщил портал MacRumors, рассказывает о шарнирном механизме в складном гаджете, который может включать подвижные клапаны. Эти подвижные клапаны будут развернуты, когда устройство будет находиться в раскрытом виде, чтобы покрыть зазор между двумя частями корпуса дисплея, и будут втягиваться, когда гаджет находится в согнутом состоянии.

Поскольку эти выдвижные клапаны будут способны покрывать зазор между корпусами дисплея при разложенном положении устройства, это говорит о том, что телефон или планшет, использующий этот шарнирный механизм, будет иметь минимальную складку при раскладывании.

Другими словами, в схеме, предложенной Apple, место сгиба образует петлю, оставляя вокруг шарнира немного свободного пространства и слегка выпирая наружу. При этом основные части и края дисплея плотно прилегают друг к другу. Такой способ складывания позволяет уменьшить механическое напряжение, возникающее в пластиковой пленке.

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Это потенциально улучшило бы дизайн от Samsung и Huawei, которые оба делают складные телефоны, у которых есть видимая складка при раскрытии.

Вот как технология описана в патенте Apple, который датирован 4 февраля:

«При другой компоновке корпус может иметь подвижные клапаны, которые проходят параллельно изогнутой оси. Подвижные клапаны могут быть размещены в плоской конфигурации для поддержки дисплея, когда корпус находится в отогнутом состоянии. Подвижные клапаны могут отводиться, когда корпус находится в изогнутом состоянии. Это создает пространство для изогнутой части дисплея вдоль оси изгиба».

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Это далеко не первый раз, когда появились патенты Apple на складные устройства. Производитель iPhone получил патент на складное устройство еще в мае 2019 года.

Патенты также не служат доказательством того, что Apple разрабатывает складное устройство. Они просто предполагают, что компания может думать об этом.

Motorola, тем временем, готовится выпустить свою новую складную версию Razr 6 февраля, в то время как Samsung, по слухам, работает над новым складным устройством, которое защелкивается, как флип-телефон.

Источник: Businessinsider