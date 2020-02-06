Корпус морской пехоты США собирается приобрести дополнительные радары нового поколения

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Этот заказ завершает запланированную поставку второй производственной партии для восьми систем морской пехоты.

Корпус морской пехоты США разместил заказ на две дополнительные системы наземных воздушных радиолокаторов (G/ATOR) AN/TPS-80 в рамках полной производственной партии 2, полученной в декабре 2019 года, информирует enovosty.com/news.

G/ATOR — это датчик следующего поколения, который работает совместно с существующей Общей авиационной системой командования и управления Корпуса или CAC2S и Композитной системой слежения, чтобы обеспечить связь как с совместными силами, так и с морской целевой группой «воздух-поверхность». Он заменяет пять устаревших систем (две из которых были сняты с производства) одним решением и является первым подобным радаром в своем роде с воздушным охлаждением в министерстве обороны. G/ATOR легок, прочен и может буксироваться средним тактическим транспортом (MTVR), и обеспечивает увеличенный диапазон и точность по сравнению с унаследованными системами. Прикладная система программного обеспечения позволяет G/ATOR поддерживать как воздушные, так и наземные операции.

Этот заказ завершает запланированную поставку второй производственной партии для восьми систем морской пехоты.

«Мы продолжаем предоставлять расширенные возможности для решения многих задач, которые отвечают растущим потребностям наших клиентов», — сказал Майк Мини, вице-президент по наземным и морским датчикам Northrop Grumman. «Этот заказ также позволяет нам поддерживать производственный конвейер G/ATOR в ожидании третьей производственной партии в следующем году».

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В июне 2019 года Корпус морской пехоты подписал с Northrop Grumman контракт на полную стоимость производства в размере 958 миллионов долларов для 30 систем G/ATOR на основе нитрида галлия (GaN).

AN/TPS-80 G/ATOR — это усовершенствованный многоцелевой радар с активным электронным сканированием (AESA), который использует GaN, чтобы обеспечить всестороннюю ситуационную осведомленность в режиме реального времени с 360-градусным обзором против широкого спектра угроз.

По материалам Defence-blog