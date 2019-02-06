Франция и Германия собираются заключить первые контракты на боевые самолеты

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Франция и Германия в среду объявят о заключении контракта на сумму 65 миллионов евро, который будет финансироваться обеими странами в равных долях в течение двух лет, в качестве первого акта совместной программы по созданию боевого самолета нового поколения.

Об этом сообщил источник из французской армии, информирует enovosty.com/news.

Компании Dassault Aviation и Airbus построят самолет, который, как ожидается, к 2024 году заменит Dassault Rafale и Eurofighters Германии. Они начнут работу над концепцией и архитектурой программы.

Ожидается, что правительства Франции и Германии заключат с заинтересованными компаниями дополнительные контракты на продвижение технологий этим летом.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявили в июле 2017 года о планах по созданию новой боевой воздушной системы будущего, которая будет включать в себя истребитель и целый ряд сопутствующего оружия, включая беспилотные самолеты.

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После почти двух лет подготовительной работы участвующих компаний, подписанные в среду соглашения позволят начать программу всерьез.

По словам источника, первоначальные контракты, подписанные в среду, будут действовать в течение двух лет.

Ожидается, что французская компания Safran и немецкая MTU Aero Engines объединят свои усилия для разработки двигателя для нового военного самолета. Также будут принимать участие французская фирма-производитель электроники Thales и европейский производитель ракет MBDA.

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Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли и министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен будут присутствовать на церемонии подписания договора.

На прошлой неделе Германия сняла ключевое препятствие на пути реализации проекта, уступив французским требованиям, и исключила истребитель F-35 компании Lockheed Martin из тендера стоимостью в несколько миллиардов евро, чтобы заменить стареющие истребители «Торнадо», предназначенные для перевозки ядерного оружия США.

Париж, ближайший европейский партнер Германии, предупредил, что покупка F-35, в частности, сорвет планы по разработке нового франко-германского истребителя к 2040 году, поскольку он станет потенциальным конкурентом этого проекта.

Этим летом источники Reuters сообщили, что Франция и Германия добавят Испанию в качестве полноправного партнера программы.

Великобритания, которая должна выйти из Европейского союза в марте, представила свою собственную программу развития самолетов под названием Tempest на авиавыставке в Фарнборо в июле.

Европейские военные руководители говорят, что они считают, что две программы могут и должны быть в конечном итоге объединены, учитывая необходимость конкурировать на международном уровне.

Источник в французской армии сказал, что Франция и Германия открыты для присоединения к программе европейских партнеров.

По словам источников, эмбарго Германии на продажу оружия Саудовской Аравии стало источником трений с Францией, которая не смогла поставить ракеты «Метеор», построенные для Саудовской Аравии.