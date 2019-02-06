Ангела Меркель потребовала гарантий, что Huawei не передает данные китайскому правительству

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Компания Huawei сталкивается с растущим давлением со стороны Германии, которая хочет гарантий, что она не будет передавать данные китайскому правительству.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала студентам во время поездки в Японию, что «в Германии идут большие дискуссии о Huawei», поскольку страна развивает сверхбыстрые телекоммуникационные сети пятого поколения — или 5G, информирует enovosty.com/news.

«Мы должны поговорить с Китаем, чтобы получить гарантии, что компания откажется от всех данных, которые могут использоваться китайским государством», — сказала Меркель.

Бизнес Huawei оказался под угрозой, поскольку все большее число правительств выражают обеспокоенность тем, что их технологии могут быть использованы китайскими шпионами.

Компания отрицает, что ее продукты представляют угрозу безопасности. Она также утверждает, что является частной компанией, не связанной с правительством Китая.

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Конкретные гарантии, запрошенные Германией, не были сразу озвучены. Немецкий оператор Deutsche Telekom в прошлом году заявил, что очень серьезно относится к дискуссии о китайских производителях.

«Мы придерживаемся стратегии множества поставщиков для используемых сетевых элементов (производители, в основном, Ericsson, Nokia, Cisco, Huawei)», — говорилось в декабре. «Тем не менее, в настоящее время мы переоцениваем нашу стратегию закупок».

Huawei потратила десятилетия, укрепляя свое присутствие на десятках рынков по всему миру, благодаря надежному оборудованию и конкурентоспособным ценам.

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Это крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, а в прошлом году он обогнал Apple как второй по величине поставщик смартфонов. Ожидается, что к 2020 году он обгонит Samsung в этой категории.

Лидеры Huawei признают, что окружающая среда становится все более враждебной.

«В ближайшие несколько лет общая ситуация не будет такой оптимистичной, как мы себе представляли. Мы должны подготовиться к трудностям», — заявил в ноябре основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.