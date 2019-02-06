Ангела Меркель потребовала гарантий, что Huawei не передает данные китайскому правительству

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Новости технологий

06.02.2019 г.
16:14Компания Google нашла способ, как ускорить работу Google Chrome
14:58Apple возвращает в продажу iPhone X по сниженной цене
14:40Франция и Германия собираются заключить первые контракты на боевые самолеты
14:15Ангела Меркель потребовала гарантий, что Huawei не передает данные китайскому правительству
13:57Новые китайские беспилотники смогут перевозить до 1,5 тонны грузов
13:25Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в течение десяти минут с момента отправки
05.02.2019 г.
17:04У робота Софии появилась младшая сестра (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

06.02.20191844

Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов

Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов
О том, каким технологиям решили отдать предпочтение основные лидеры президентской гонки в борьбе со своими оппонентами, смогут ли они подкрепить свой ...
05.02.2019143

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019
Выборы в Украине защитят от вмешательства со стороны России, Уляне Супрун запретили выполнять полномочия министра здравоохранения, а в Украине началась ...
05.02.20197344

Выборы-2019 в оценках экспертов: Если не Порошенко, то кто?

Выборы-2019 в оценках экспертов: Если не Порошенко, то кто?
Президентские выборы образца 2019 станут рекордными по количеству зарегистрированных кандидатов со времен обретения независимости Украины. На данный ...

Последние новости

06.02.2019 г.
16:21 В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания
16:14 Компания Google нашла способ, как ускорить работу Google Chrome
15:51 Reuters: Китай взломал сеть норвежской компании Visma для кражи клиентских секретов
15:49 УНЛ презентовала новый сайт с удобным функционалом
15:15 Кому и на сколько пересчитают пенсии уже через несколько недель?
15:14 Зеленский – не новое лицо! Это маска Коломойского!
15:04 Китай финансирует “энергетическую революцию”, которая ударит по “Силе Сибири”, - Злой Одессит
15:00 Долгожданная новость: начиная с 7 февраля валюту можно будет покупать онлайн и в банкоматах
14:58 Apple возвращает в продажу iPhone X по сниженной цене
14:52 Рассекречена схема заработка Московского патриархата в Украине
14:46 Трамп может получить право единолично вводить санкции против Центробанка Сирии
14:41 В Сети показали, как выглядел Киев в 1930-е годы (ФОТО)
14:40 Франция и Германия собираются заключить первые контракты на боевые самолеты
14:15 На выборах президента Украины зафиксирован настоящий "антирекорд"
14:15 Ангела Меркель потребовала гарантий, что Huawei не передает данные китайскому правительству
13:57 Новые китайские беспилотники смогут перевозить до 1,5 тонны грузов
13:50 ООН: Украина является одним из наиболее опасных районов в мире
13:42 Российские военные могут применить "сирийский сценарий" в Венесуэле
13:39 Трамп призвал Конгресс запретить аборты на поздних сроках
13:34 Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху
13:30 Слухи подтвердились: Церемония «Оскар» будет проходить без ведущего
13:28 Узнать свою пенсию можно онлайн: украинцам раскрыли удобную схему (ВИДЕО)
13:25 Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в течение десяти минут с момента отправки
13:22 Ученые нашли бактерии, ускоряющие развитие рака
13:16 «Свобода в мире»: Freedom House опубликовала рейтинг самых несвободных стран
13:15 Вторичное использование Януковича Кремлем: Зачем "легитимный" опять дает пресс-конференцию?
13:10 Меган Маркл планирует рожать королевского наследника дома и под гипнозом
13:10 Что делать приходам, которые не хотят переходить в ПЦУ: появилось детальное пояснение
13:01 Особенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы
13:00 «Хочешь сделать политическую карьеру – забудь про рынок. Венесуэла – вот истинный маяк», - политолог высмеял энергоэксперта Геруса
12:55 «Критиковал власть»: В Сети считают, что известного рэпера Децла могли убить
12:35 Жителям Малайзии угрожают тюрьмой за твиты о королевской семье
12:23 Китай продемонстрировал свою версию американской «Матери всех бомб»
12:14 "Скидка" похудела: Украинцам урезают субсидии
12:03 Артур Палатный объявил о старте всеукраинской кампании #житломолоді
11:28 Горит? Горит! Появилось видео уничтожения БММ боевиков на Донбассе
11:20 В ООН предупредили о грядущих валютных войнах. Кто извлечет из этого выгоду?
11:18 Доллар пробил психологический минимум. Что дальше?
11:16 Что на самом деле случилось с ВВП РФ в 2018 году, - "Злой одессит"
10:43 Нужно менять старую систему: Вакарчук обратился к украинским политикам
10:10 Путина сменит новый Горбачев, - политический эксперт
09:42 Хорошие новости: Цены ударили по тормозам, - эксперт
09:31 Украинские военные устроили боевикам настоящий ад: Оккупанты понесли крупные потери
09:21 «Сюрпризы» выборов-2019: Есть ли шанс у Украины на своего Макрона или Трампа?
09:05 Война с Кореей, экономическое чудо и возведение Стены: Что сказал Трамп в своем послании
08:30 Прогресс Украины и выборы в марте: Утренние новости Олега Пономаря
08:10 Постоянные провокации: еще одна страна жестко выступила против России
05.02.2019 г.
22:40 Следствие по делу о ДТП с участием актеров "Дизель-шоу" завершено
22:00 В Киеве из окна многоэтажки выпал ребенок
21:20 На одном из рисунков Леонардо да Винчи обнаружили отпечаток его пальца (ФОТО)
20:51 Снайпер оккупантов убил бойца ООС в Песках: подробности (ВИДЕО)
20:43 В Киеве наблюдается острый дефицит офисов
20:14 “Роснефть” вступила в 2019-й год с рекордным долгом, - Злой Одессит
20:00 Стало известно об еще одном виде мошенничества на дорогах
19:51 Более 40% российской молодежи сообщили о желании покинуть страну
19:30 Популярная соцсеть оказалась опасной для здоровья
19:21 Кремль захотел поиграть в "гонку вооружений": США готовы!, - Аnti-colorados
18:52 Госстат установил какую часть доходов украинцы тратят на продукты
18:23 Документы в президенты подал 91 человек
17:40 В России душат независимые СМИ
Все новости »

Ангела Меркель потребовала гарантий, что Huawei не передает данные китайскому правительству

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ангела Меркель потребовала гарантий, что Huawei не передает данные китайскому правительству
 
Печать Отправить на почту

 

 

Компания Huawei сталкивается с растущим давлением со стороны Германии, которая хочет гарантий, что она не будет передавать данные китайскому правительству.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала студентам во время поездки в Японию, что «в Германии идут большие дискуссии о Huawei», поскольку страна развивает сверхбыстрые телекоммуникационные сети пятого поколения — или 5G, информирует enovosty.com/news.

«Мы должны поговорить с Китаем, чтобы получить гарантии, что компания откажется от всех данных, которые могут использоваться китайским государством», — сказала Меркель.

Бизнес Huawei оказался под угрозой, поскольку все большее число правительств выражают обеспокоенность тем, что их технологии могут быть использованы китайскими шпионами.

Компания отрицает, что ее продукты представляют угрозу безопасности. Она также утверждает, что является частной компанией, не связанной с правительством Китая.

Читайте: Новые китайские беспилотники смогут перевозить до 1,5 тонны грузов

Конкретные гарантии, запрошенные Германией, не были сразу озвучены. Немецкий оператор Deutsche Telekom в прошлом году заявил, что очень серьезно относится к дискуссии о китайских производителях.

«Мы придерживаемся стратегии множества поставщиков для используемых сетевых элементов (производители, в основном, Ericsson, Nokia, Cisco, Huawei)», — говорилось в декабре. «Тем не менее, в настоящее время мы переоцениваем нашу стратегию закупок».

Huawei потратила десятилетия, укрепляя свое присутствие на десятках рынков по всему миру, благодаря надежному оборудованию и конкурентоспособным ценам.

Читайте: Кремль завез в Донбасс новые виды вооружений,- разведка

Это крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, а в прошлом году он обогнал Apple как второй по величине поставщик смартфонов. Ожидается, что к 2020 году он обгонит Samsung в этой категории.

Лидеры Huawei признают, что окружающая среда становится все более враждебной.

«В ближайшие несколько лет общая ситуация не будет такой оптимистичной, как мы себе представляли. Мы должны подготовиться к трудностям», — заявил в ноябре основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.


Посещений: 109

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания
Особенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы
«Сюрпризы» выборов-2019: Есть ли шанс у Украины на своего Макрона или Трампа?
В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампанияОсобенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы«Сюрпризы» выборов-2019: Есть ли шанс у Украины на своего Макрона или Трампа?
Все Выборы

Аналитика

Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов
Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019
Выборы-2019 в оценках экспертов: Если не Порошенко, то кто?
Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Brexit не может, ЕС не хочет
Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Все статьи


Читайте также

Новые китайские беспилотники смогут перевозить до 1,5 тонны грузов
 Китай продемонстрировал свою версию американской «Матери всех бомб»
Для решения проблем с Brexit время еще есть, - Меркель
 Компания Huawei занялась разработкой линейки новых процессоров
"Трампу нужны только хорошие новости", - разведка США
 Китай выигрывает гонку электромобилей
Житель Китая заработал $600 тысяч на продаже банок с чистым воздухом
 Самые ожидаемые смартфоны, которые представят в феврале

Армия

Пулемет Калашникова модернизированный КМ-7.62
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Боевой модуль «Сармат»
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Борис
ФИЛАТОВ
Борис
ТАРАСЮК
Виктор
ОРБАН
Алексей
КУЛАГИН
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 