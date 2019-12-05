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Ученые отправили на МКС 40 мышей

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые отправили на МКС 40 мышей
 
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Мыши помогут исследователям создать методику сохранения мышц во время длительного пребывания в космосе.

На ракете SpaceX к МКС отправят новую партию полезного груза. В его состав войдут 40 лабораторных мышей. Добавим, что запуск носителя был запланирован на среду, 4 декабря, однако компания Илона Маска отложила пуск из-за сильного ветра. По предварительной информации, запуск должен состояться сегодня, 5 декабря, вечером, информирует enovosty.com/news.

40 мышей помещены в капсулу Dragon. С помощью грызунов на МКС планируют изучать мышцы. В невесомости они теряют свою силу и эластичность, поэтому перед людьми стоит задача – изобрести методику по сохранению мышечной выносливости. Это, по мнению исследователей, в дальнейшем очень пригодится, ведь путешествия на Марс или Луну займут немало времени.

На территории МКС планируется тестирование специальных препаратов для мышечной массы. Всех мышей разделят на три группы: те, которые не получат лекарство; те, что будут получать препарат, а также генно-модифицированные особи.

Помимо мышей, на МКС полетит и ячмень, необходимый для проведения экспериментов по пивоварению.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 47

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