Sony сняла новую рекламу PlayStation в Киеве (ВИДЕО)

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Компания Sony выбрала для рекламы PlayStation 4 несколько киевских локаций.

В Киеве прошли съемки рекламного ролика для Sony PlayStation 4. На данный момент видео уже обнародовано на официальном YouTube-канале игровой консоли, информирует enovosty.com/news.

В ролике можно заметить популярных персонажей из различных игр PlayStation. Графические герои разгуливают по улицам Киева и даже контактируют с прохожими.

Реклама начинается с момента, на котором заметен проспект Бажана. Именно на этой улице внезапно возникает Виверна из игры Monster Hunter World. Спустя некоторое время персонажи Crash Team Racing Nitro-Fueled начинают бегать по столичной многоэтажной парковке.

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Зрители также подметили, что в рекламном ролике появилась улица Саксаганского. Именно здесь людей на остановке подбирает автобус из игры Fortnite. Рядом с дДворцом спорта графические персонажи FIFA отчаянно играют в футбол.

В последнее время Киев часто становится локацией для съемок зарубежных реклам, клипов и фильмов. В октябре стало известно, что британская певица Charli XCX снимала свой новый клип в одном из спальных районов столичной Троещины. Звезда выбрала пустырь, окруженный панельными высотками.