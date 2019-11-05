Optimus Prime присоединится к вооруженным силам США: как роботы-трансформеры пойдут на войну вместе с людьми

Главная » Последние новости » Новости технологий » Optimus Prime присоединится к вооруженным силам США: как роботы-трансформеры пойдут на войну вместе с людьми Optimus Prime присоединится к вооруженным силам США: как роботы-трансформеры пойдут на войну вместе с людьми

Закрыть Отправить

Будущие роботы вооруженных сил США смогут менять свое обличие, как трансформеры — те самые популярные роботы из голливудских фильмов, изменяющие форму.

Но Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) хочет Optimus Prime не для развлечения. DARPA хочет роботов, которые могут изменить свою конфигурацию на лету при изменении требований миссии, информирует enovosty.com/news.

«DARPA предвидит будущие военные операции, в которых небольшим роботизированным системам, включенным бортовой автономией (навигация и восприятие), может потребоваться самостоятельная реконфигурация (автономное изменение форм, режимов или функций) для независимой работы в неизвестных, очень сложных средах». Согласно объявлению, проект агентства будет называться «Самонастраиваемые модульные наземные роботы».

Это означает, что роботы смогут функционировать в настолько сложных условиях, куда люди боятся идти. И не просто функционировать, а выполнять то, что DARPA называет «сложными маневрами».

«Примером сложного маневра может быть: передвигаться по камням/грязи, проходить через ров, перемещаться по деревьям/кустам, устанавливать бордюр и доставлять посылку в точное место, — объясняет DARPA. «Проекты должны учитывать системные подходы, которые являются компактными, легкими, маломощными, дешевыми и пригодными для использования в качестве расходных материалов, когда это необходимо».

Читайте: «Киевпастранс» представил необычный фирменный талисман собственной разработки (ФОТО)

В то время как Optimus Prime выглядит как двуногий робот высотой 6 метров, который может мгновенно превращаться в различные машины, цели DARPA более скромны. Агентство предусматривает машины высотой менее 60 см, весом менее 11 кг, и которые могут проехать не менее одного километра и иметь грузоподъемность от 1 до 4,5 кг.

Это меньше похоже на гигантского боевого робота и больше похоже на то, что Amazon.com будет использовать для доставки вашей посылки. Именно в этом и заключается цель DARPA.

Похоже, цель состоит не в том, чтобы разработать умного робота, а создать универсальную, достаточно умную машину, которая могла бы автономно преобразовать себя в оптимальную конфигурацию для перемещения по неизведанной местности. «Например, когда робот переходит из каменистой местности в песок, он может почувствовать разницу в местности, чтобы вызвать изменение конфигурации», — отмечает DARPA. «Или роботу может потребоваться изменить конфигурацию, чтобы перейти из режима сканирования в режим лазания».

Таким образом, робот должен будет распознавать окружающую среду, которую ему необходимо пройти, а затем знать, как изменить себя в оптимальную конфигурацию. И некоторые из этих сред будут сложными. DARPA хочет дизайн, «способный работать в самых разных условиях и ситуациях. К ним могут относиться реки, озера, подземные туннели, скалистые, покрытые лесом, сильно наклонные и неровные ландшафты».

Другими словами, вездеходный робот, способный плавать, входить в подземные туннели и лазать по горам. Тем не менее, проект не упоминает полет в качестве опции.

Также примечательно, что DARPA не хочет вооружать этих роботов — или, по крайней мере, в настоящее время. Вооруженный, реконфигурируемый робот, вероятно, был бы больше по размеру, чем 60 см и 11 кг. Тем не менее, существует параллель с воздушными беспилотниками и наземными роботами, которые начинались с разведывательных и грузовых миссий и заканчивались вооружением противотанковыми ракетами и пушками. Если DARPA может разработать небольшого грузового робота, который может изменять свою форму по мере необходимости, нет никаких причин, по которым в будущем нельзя было бы разработать более крупного реконфигурируемого боевого робота.