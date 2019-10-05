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США испытали новую противокорабельную крылатую ракету (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » США испытали новую противокорабельную крылатую ракету (ВИДЕО)
 
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Новая американская ракета отличается высокоэффективной малозаметностью и способна прямо во время полета изменять траекторию.

На территории США специалисты осуществили испытательный пуск новой противокорабельной ракеты под названием Naval Strike Missile. Тесты проходили вблизи острова Гуам в ходе программы Pacific Griffin. Запуск разработки осуществили 1 октября, информирует enovosty.com/news.

Разработчики запускали Naval Strike Missile с судна USS Gabrielle Giffords, расположенного на прибрежной территории. Для мишени ВМС США выбрали корабль американского производства USS Ford, отбуксированный в воды Тихого океана.

Создатели ракеты сообщают, что их детище способно пролетать 160 километров. Добавим, что это на целых 30% больше, нежели дальность «Гарпунов», которыми на данный момент пользуются ВМС США.

Naval Strike Missile отличается малозаметностью и способна менять курс прямо во время полета к цели.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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