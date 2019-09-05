В Антарктиде найдена сеть подземных тоннелей: в них живут неизвестные существа

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Антарктиде найдена сеть подземных тоннелей: в них живут неизвестные существа В Антарктиде найдена сеть подземных тоннелей: в них живут неизвестные существа

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Австралийские специалисты нашли в Антарктиде целую сеть подземных пещер. Они уверенны, что там обитают существа, которые неизвестны науке.

Отмечается, что до сих пор изучили только пару пещер, где обнаружили простые беспозвоночные существа. Температура там становит 25 градусов выше ноля. Это и объясняет догадки ученых о том, что подземный мир может быть весьма разнообразным. Специалисты говорят, что на изучения пещер может уйти несколько десятков лет, информирует enovosty.com/news.

Это открытие вызвало много вопросов у сторонников теории заговоров. Многие говорят, что они были построены немцами во время Второй мировой войны, другие считают, что они возникли много тысяч лет назад, когда Антарктиду населяли цивилизации, о которых ничего неизвестно науке.

Но официально еще не было доказано, что пещеры построили люди. Многие ученые говорят, что полости подо льдом создала сама природа.