Ученые рассказали, что скрывается под поверхностью Луны

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Американские ученые выяснили, что на земном спутнике могут быть залижи драгоценных металлов в огромном количестве.

Специалисты установили связь между содержанием некоторых элементов в вулканических породах. Они говорят о возможных залежах палладия и платины, информирует enovosty.com/news.

Ученых интересует вопрос о том, или похож механизм образования ценных металлов на Земле и Луне. Эксперты подчеркивают, что эти металлы расположены очень глубоко, и пока не найдена нужная концентрация сульфида железа, остается только догадываться.

Отметим, что пока этот факт невозможно проверить на практике, так как люди еще не создали необходимые для этого технологии.