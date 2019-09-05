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Ученые рассказали, что скрывается под поверхностью Луны

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые рассказали, что скрывается под поверхностью Луны
 
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Американские ученые выяснили, что на земном спутнике могут быть залижи драгоценных металлов в огромном количестве.

Специалисты установили связь между содержанием некоторых элементов в вулканических породах. Они говорят о возможных залежах палладия и платины, информирует enovosty.com/news.

Ученых интересует вопрос о том, или похож механизм образования ценных металлов на Земле и Луне. Эксперты подчеркивают, что эти металлы расположены очень глубоко, и пока не найдена нужная концентрация сульфида железа, остается только догадываться.

Отметим, что пока этот факт невозможно проверить на практике, так как люди еще не создали необходимые для этого технологии.


Автор: Катерина Лукьянчук
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