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У насекомых обнаружили удивительные нейроны в мозге

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Американские ученые обнаружили нейроны в мозге насекомых, которые вычисляют трехмерное расстояние и направление. Понимание этого может помочь улучшить зрение в роботах.

На изображениях, снятых под микроскопом, впервые нейроны были обнаружены в богомолах, информирует enovosty.com/news.

В специально спроектированном кинотеатре с насекомыми богомолы были оснащены 3D-очками и показывали 3D-фильмы с имитированными жуками во время мониторинга их мозговой активности. Когда изображение жука попало в зону поражения для хищной атаки, ученые смогли зафиксировать активность отдельных нейронов.

Для охоты богомолы используют трехмерное восприятие, научно известное как стереопсис. Используя несоответствие между двумя сетчатками, они могут вычислять расстояния и запускать удары передними лапами, когда жертва находится в пределах досягаемости. Зарегистрированные нейроны были окрашены, раскрывая их форму, что позволило команде определить четыре класса нейронов, которые могут быть вовлечены в стереопсис богомола.

Изображения, снятые с помощью мощного микроскопа, показывают дендритное дерево нервной клетки — где нервная клетка получает данные от остальной части мозга — как полагают, для обеспечения такого поведения.

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Это первый случай, когда кто-то идентифицировал определенные типы нейронов в мозге беспозвоночных.

Команда ученых намерена и дальше развивать свои исследования, чтобы лучше понять вычисление относительно простого мозга богомола с целью разработки более простых алгоритмов для машинного и робототехнического зрения.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 163

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