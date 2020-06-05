В китайском реактивном самолете J-20 появилась еще одна функция от американского F-35

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Китайский реактивный самолет J-20, который, как полагают, является имитацией конструкции F-35 американского производства, теперь дублирует его не стелс-функцию - нести оружие на внешних опорах.

F-35 и J-20 несут ракеты и бомбы во внутреннем оружейном отсеке, чтобы избежать радиолокационного обнаружения. Однако для некоторых миссий, требующих более тяжелого оружия, оно устанавливается на внешних опорах за счет невидимости, информирует enovosty.com/news.

В понедельник местные СМИ опубликовали фотографию, показывающую прототип J-20, совершающий испытательный полёт с двумя внешними опорами, по одной под каждой стороной крыла.

Ранее китайский самолет имел возможность нести четыре ракеты PL-15 в своем главном отсеке для оружия и две ракеты ближнего радиуса действия PL-10 в боковом отсеке для оружия. Внешние адаптеры позволят самолету нести еще четыре ракеты.

В зависимости от миссии, могут быть выбраны разные типы снаряжения. «Режим зверя» с большим количеством боеприпасов может быть активирован в миссиях с низким уровнем риска и низким уровнем опасности.

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Кроме того, китайские СМИ предположили, что истребители J-20 могут также иметь внешние топливные баки для дальнего радиуса действия.

Lockheed F-35 jet

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Сенсорная система J-20 также похожа на электрооптическую прицельную систему (EOTS) F-35 с точки зрения формы и расположения. В 2007 году китайские хакеры якобы похитили технические документы, связанные с F-35, у Lockheed Martin.

Дэниел Коутс в своем выступлении в Конгрессе, обнародованном в мае 2017 года, назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею «актерами кибер-театра».

«Противники будут продолжать использовать кибер-операции, чтобы подорвать военные и коммерческие преимущества США, взламывая оборонную промышленность США и коммерческие предприятия в поисках научной, технической и деловой информации», — заявил Коутс.

«В качестве примера можно привести кражу данных о совместном ударном истребителе F-35, истребителе F-22 Raptor и MV-22 Osprey. Кроме того, противники часто нацелены на личные счета государственных чиновников и их коллег из частного сектора. Этот шпионаж снижает стоимость и ускоряет разработку иностранных систем вооружений, позволяет разрабатывать иностранные технологии реверс-инжиниринга и принятия контрмер, а также подрывает американские военные, технологические и коммерческие преимущества».

Источник: Defenseworld