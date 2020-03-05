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Армия США заказала у BAE Systems усовершенствованные снаряды BONUS

Главная » Последние новости » Новости технологий » Армия США заказала у BAE Systems усовершенствованные снаряды BONUS
 
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BONUS — 155-миллиметровый снаряд, предназначенный для уничтожения бронированных целей.

Британская многонациональная оборонная, охранная и аэрокосмическая компания объявила, что армия США закупит дополнительные усовершенствованные снаряды BONUS производства BAE Systems и французской компании Nexter., информирует enovosty.com/news.

BONUS — 155-миллиметровый снаряд, предназначенный для уничтожения бронированных целей, и будет использоваться армейским флотом самоходных гаубиц M109 и сверхлегких буксируемых гаубиц M777.

Армия приобретет BONUS через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA), которое предоставляет экономически эффективные многонациональные решения для Североатлантического союза, его стран и партнеров.

В комплект BONUS входят две боеголовки с сенсорным датчиком и усовершенствованные датчики поиска цели. После развертывания они самостоятельно ищут, отслеживают и поражают цели на площади 32 000 кв. м.

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«Этот дополнительный заказ демонстрирует уверенность армии США в системе BONUS», — сказала Лена Гиллстрем, управляющий директор BAE Systems Weapon Systems Sweden. «Эта передовая технология позволяет поражать две цели одним снарядом, чтобы повысить боевую эффективность и летальность на поле боя».

Базовый снаряд BONUS был разработан и произведен совместно BAE Systems и французской компанией Nexter Munitions.

Работа по этому контракту начнется сразу же, а поставки стартуют в 2021 году. Финляндия, Франция, Норвегия, Швеция и США входят в число стран, имеющих BONUS в своем арсенале.

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 334

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