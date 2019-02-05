Xiaomi передает выпуск бюджетных моделей своим суббрендам

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Вместо Xiaomi выпуском недорогих смартфонов теперь будут заниматься суббренды Redmi, Poco, Mito и Black Shark.

Корпорация решила передать создание бюджетных смартфонов своим филиалам. Xiaomi с 2019 года будет выпускать только топовые гаджеты, информирует enovosty.com/news.

Новая стратегия предусматривает передачу выпуска недорогих гаджетов четырем своим суббрендам. На данный момент самым известным из них является Redmi. С этого года под этим названием будут выходить только дешевые гаджеты.

Суббренд Poco будет ориентирован на европейские и американские рынки. Целевой аудиторией смартфонов Mito станут женщины, а Black Shark будут покупать отчаянные геймеры.

Исполнительный руководитель корпорации Лэй Цзюнь заверил, что такой шаг никак не повлияет на качество телефонов. Он сообщил, что уже с 2019 года пять брендов будут выпускать высокотехнологичные новинки.

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Также Цзюнь напомнил историю Xiaomi и рассказал, что всего за 8 лет компания смогла вырасти от стартапа до сверхпопулярного создателя телефонов. Отметим, на данный момент Xiaomi занимает четвертую ступеньку в рейтинге наипопулярнейших гаджетов.

Напомним, в феврале ожидается выпуск бюджетного смартфона Redmi Pro 2. Разработчики сообщают, он будет укомплектован наимощнейшим процессором, используемом в дешевых телефонах.