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В США протестировали грузовой беспилотник-тейлситтер (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В США протестировали грузовой беспилотник-тейлситтер (ВИДЕО)
 
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В США провели испытания грузового беспилотника, построенного по схеме тейлситтера. Дрон изготовлен компанией Bell Helicopter.

Bell Helicopter вывела на тесты аппарат APT 70. Он построен по схеме «тейлситтер». Это значит, что он не комплектуется поворотными элементами, а является дроном с фиксированными крыльями и вертикальными взлетом/посадкой, информирует enovosty.com/news.

Первые испытания беспилотника- тейлситтера увенчались успехом. Ожидается, что уже в 2020 году он поступит агентству NASA для начала программы по внедрению беспилотников в общее воздушное пространство.

В будущем это детище Bell Helicopter будет использоваться для транспортировки различных грузов: от заказов в онлайн-магазинах до донорских органов.

Тейлситтер APT 70 состоит из четырех фюзеляжей, оснащенных электродвигателями и винтами. Конструкция объединена парой крыльев и парой стабилизаторов. Между стабилизаторами располагается грузовой отсек. Разработчики, сообщили, что беспилотник сможет перевозить почти 32 килограмма.

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Взлет и посадка – вертикальные, совершаются на хвост. Во время полета дрон обретает горизонтальное положение. Такая конструкция способствует меньшему расходу электроэнергии и более быстрому передвижению.

Благодаря бортовому оборудованию весь полет происходит в автоматическом режиме по заданному рейсу.


Автор: Катерина Лукьянчук
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