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В Антарктиде найдена заброшенная база в виде свастики (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Антарктиде найдена заброшенная база в виде свастики (ВИДЕО)
 
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Уфологи обнаружили в Антарктиде несколько объектов, которые имели правильную форму. Они были все похожи на свастику. Добавим, что они были найдены еще два года назад , но интерес СМИ начали проявлять только недавно.

Видео опубликовал сайт «UFOmania», который утверждает, что объекты были обнаружены спутниками США. , информирует enovosty.com/news.

Известно, что нацисты многие свои объекты строили в форме свастики. Многие из этих зданий и сейчас используются. Не нужно откидать тот факт, что нацисты могли строить свои объекты и в Антарктиде. Но нужно отметить тот факт, что есть некоторые нестыковки. Найденные объекты находятся вдали от «немецкого антарктического сектора».

Сейчас пользователи сети и эксперты активно обговаривают это видео. Они хотят доказать, что запись подлинная или является монтажом. Но пока следов графики не были найдены.

Читайте: В немецком Гамбурге раскопали гигантскую свастику


Автор: Катерина Лукьянчук
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