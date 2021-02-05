«Бригады по очистке»: ученые изучают возможность самовосстановления воды после разлива нефти

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Ученые установили, что есть микроорганизмы, которые "проводят активную уборку" по очищению воды.

После разлива нефти, как правило, микроорганизмы «проводят активную уборку» по очищению воды. Однако ученые очень мало знают об инструментах, которые есть в распоряжении этих крошечных «бригад по очистке». Об этом сообщает Nature Microbiology, информирует enovosty.com/news.

Благодаря новому исследованию, ученые раскрыли совершенно новый углеводородный цикл, который может помочь понять, каким образом некоторые микробы способны убирать нефтяные загрязнения с поверхности воды.

Цианобактерии Prochlorococcus и Synechococcus учавствуют в появлении насыщенного углеводорода «пентадекана». Он не накапливается в больших количествах благодаря бактериям, обеспечивающим его расход. В настоящее время ученые пытаются найти возможность применения таких бактерий для ликвидации нефтяных пятен, появившихся в результате разлива топлива.

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