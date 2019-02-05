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У робота Софии появилась младшая сестра (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » У робота Софии появилась младшая сестра (ВИДЕО)
 
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У всемирноизвестной роботизированной женщины Софии появилась маленькая копия.

Корпорация Hanson Robotics, создавшая человекоподобного ИИ-робота Софию, выпустила ее меньшую сестру. Новая разработка получила имя «Маленькая София», информирует enovosty.com/news.

Маленькая София является образовательным роботом, напоминающим человека. Ее высота составляет 36 сантиметров. Голова похожа на лицо девочки-подростка. Создатели рассказали, что сделали ее для детей от 7 до 13 лет. Маленькая София способна научить их азам программирования.

В Hanson Robotics также поприветствовали нового члена семьи-компании и назвали роботизированную девочку младшей сестрой Софии. По мнению разработчиков, мини-версия всемирно известного робота сможет превратить обучение в веселое и интересное занятие.

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Маленькая София может очень многое. Создатели «научили» ее ходить, общаться, петь песни, играть с детьми, а также шутить, как это делает ее старшая родственница.

Напомним, что «мозг» Софии-старшей сделан таким образом, чтобы она могла учиться и приспосабливаться к новым условиям. Она уже объездила очень много стран. А в 2017 даже получила гражданство Саудовской Аравии.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 352

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