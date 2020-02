Компания Bell выпустила новое видео о своем вертолете-разведчике 360 Invictus (ВИДЕО)

Знаменитый американский производитель вертолетов Bell выпустил новое видео о своем новейшем ударном разведывательном вертолете, иллюстрирующее Bell 360 Invictus с его возможностями сетевого и воздушного запуска (ALE).

Видеозапись показывает, что новый вертолет способен развернуть «бродячий боеприпас», также известный как беспилотник-самоубийца, что обеспечивает повышенную маневренность и скорость наряду со способностью быстро обрабатывать информацию на поле боя для успешного исхода, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Bell 360 Invictus поддерживает 20-мм пушку и внутреннюю полезную нагрузку, которая имеет встроенную пусковую установку боеприпасов для размещения текущих и будущих боеприпасов. Комбинация современных датчиков и запускаемых на воздухе эффектов повышает ситуационную осведомленность и увеличивает летальность по многодоменному спектру.

Bell 360 Invictus сможет удовлетворить требование от армии США к крейсерской скорости 333 км/ч.

Этот усовершенствованный вертолет будет иметь преобразующее влияние благодаря полетным характеристикам следующего поколения, повышенной безопасности и большей оперативной готовности — и все это обеспечит решающие возможности.

Удовлетворяя или превосходя требования армии США, Bell 360 Invictus будет изучать местность, применять смертоносные эффекты и добывать информацию, чтобы держать солдат на земле в курсе, формируя тактическую обстановку, чтобы переиграть противников. Bell 360 Invictus, основанный на производственной модели, построенной по принципу сборки, и инструментах с поддержкой цифровых нитей для улучшения совместной работы по проектированию, настолько же практичен, сколь и смертелен. Программный подход Bell и цифровой инструментарий позволяют адаптировать и масштабировать вертолеты быстрее и более рационально, чем когда-либо прежде.

