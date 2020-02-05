РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

05.02.2020 г.
07:00«Эффект Греты Тунберг»: все больше детей становятся онлайн-активными
04.02.2020 г.
07:50Новые Apple Watch и iPhone: чем компания Apple собирается удивлять пользователей в 2020 году
03.02.2020 г.
15:20"Пэйнту - бой!", - впервые в истории Microsoft позволит удалить старейший графический редактор из ОС
13:20ВВС США показали концепт-арт нового перспективного стелс-истребителя B-21
01.02.2020 г.
18:38Европарламент одобрил введение единой зарядки для смартфонов
14:07Facebook планирует отказаться от чрезмерной цензуры и будет отстаивать принципы свободы выражения - Марк Цукерберг
10:59Apple закрывает все свои магазины и офисы в Китае из-за эпидемии
Все новости технологий

Аналитика

04.02.2020

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Коронавирус продолжает лихорадить китайские рынки, украинцев предупредили о снежном шторме, а Верховная Рада уволила министра Алёну Бабак, - такими были ...
03.02.2020

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
Иран больше не делится с Украиной доказательствами по сбитому самолету, опрос показал, какие партии прошли бы в Раду, а в СНБО поддержали создание частных ...
03.02.2020

«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ

«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Экономика Украины переживает очень сложный период. Положение усугубляет и тот факт, что чиновники, ответственные за развитие экономического сектора, ...

Последние новости

05.02.2020 г.
09:29 Депутатов этический кодекс не спасет, им надо книги читать и в театр ходить, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
09:21 Стало известно, чем и за сколько кормят депутатов в Раде
09:15 Призыв 18-летних украинцев: в регионы прислали объяснительные письма
08:44 Премьер Гончарук должен отчитаться в Раде, а не хвастаться какой он крутой, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
08:41 Пенсий в Украине всем не хватит. Кто оказался в зоне риска?
08:33 На Украину надвигается сильный шторм. Кому приготовиться
08:27 ОРДЛО выросло, - блогер
08:22 Израиль мощно ударил в ответ на ракетные атаки из Сектора Газа
07:50 Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою
07:40 В Днепровском районе Киева открылся новый долгожданный стадион (ФОТО)
07:30 В Украине ожидается резкое ухудшение погоды: водителей просят не выезжать на дороги без острой необходимости
07:15 В Киеве появятся новые дорожные знаки, - детали
07:00 «Эффект Греты Тунберг»: все больше детей становятся онлайн-активными
01:43 Великобритания запретит продажи автомобилей с бензином и дизельным топливом с 2035 года
00:30 Фото дня: итальянский художник с помощью трактора "нарисовал" экологичную картину на огромном поле
00:21 Преступники умудрились ограбить одновременно более 70 гостей на вечеринке в Мексике
04.02.2020 г.
23:31 Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду
23:00 Компания Kia презентовала тизерные изображения нового кроссовера Kia Sorento
22:40 В столице внедряют систему электронного учета древесины
22:30 Коронавирус вынуждает Hyundai закрывать заводы в Южной Корее
22:20 Рада одобрила важный закон для ФОП: подробности
21:53 Стало известно, какой рост ВВП был в 2019 году
21:32 В Сирии американские военные вновь заблокировали дорогу российским военным патрулям
21:06 Филарета исключили из Синода ПЦУ: подробности
20:53 СБУ становится более современной и меняет подходы в своей работе, - Иван Баканов
20:43 "Пока стучит твое сердце": в прокат выходит фильм "Пульс" о паралимпийской чемпионке Украины
20:27 Иран может заблокировать работу инспекторов ООН, - Associated Press
19:42 В Украине кардинально поменяют квитанции за газ
19:28 На Донбассе враг применил запрещенные минометы 82 мм и 120 мм
18:49 Нацполиция установила мошенника, который завладел деньгами на лечение детей
18:25 В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая, - Reuters
18:05 Погибшие в Сирии спецназовцы ФСБ РФ должны были обеспечить безопасность встречи руководства Сирии и Турции - СМИ
17:48 Политика Нацбанка в сторону уменьшения учетной ставки является правильной, - Михаил Стрельников
17:41 Сытник - коррупционер, он не может эффективно бороться с коррупцией, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
17:28 В Китае на людей без масок "охотятся" дроны
17:08 У парламента хватит голосов для принятия закона о рынке земли, - Николай Сольский (ВИДЕО)
16:58 В сети появилось уникальное видео испытания ракет "Вильха" (ВИДЕО)
16:38 Украина установила исторический рекорд по экспорту плодоовощной продукции
16:11 Страны ОПЕК бьют тревогу: В Китае рекордно снизился спрос на нефть
15:59 Мы наблюдаем тотальную узурпацию власти Зеленским, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
15:44 За год киевляне провели в заторах на дорогах 227 часов - исследование
15:31 В Украине приток прямых иностранных инвестиций вырос до $2,5 миллиарда
15:30 Новый пикап от Hyundai вывели на тесты (ФОТО)
15:27 Украине необходим двухпалатный парламент, - Никита Потураев (ВИДЕО)
15:04 "Черный понедельник" китайской экономики, - Злой Одессит
15:02 Контроль над силовиками и новые полномочия президента Зеленского опасны, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)
15:00 Рынок рабочих профессий в Украине: кому платят больше всех
14:40 Правительство Бразилии отказалось отменять ежегодный карнавал из-за коронавируса
14:20 Лучше остаться дома: на Киев надвигается циклон Petra
14:18 Парламент превратили в нотариальную контору, которая штампует все, что приносят с Банковой, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
14:02 Турция выделит Украине военную помощь в размере $36 млн
13:30 "Всех под метлу в камеру!" - Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов (ВИДЕО)
13:27 Возвращение Крыма: Эксперт назвал единственный реальный козырь Украины
13:20 В Украине собираются пересмотреть ПДД: кого коснутся изменения
13:10 «Слуги народа» ведут Украину к полной самоликвидации, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
13:00 Необычную копию "Мона Лизы" выставят на аукционе
12:58 Коронавирус и Россия продолжили валить нефть, - "Злой одессит"
12:45 Директоров всех сахарных заводов Беларуси задержали за продажу сахара в Россию «по бросовым ценам»
12:39 Google впервые раскрыл рекламную выручку YouTube - 15 миллиардов долларов
12:10 Китайский врач, который первым предупредил о коронавирусе, оказался в полиции
Все новости »

«Эффект Греты Тунберг»: все больше детей становятся онлайн-активными

Главная » Последние новости » Новости технологий » «Эффект Греты Тунберг»: все больше детей становятся онлайн-активными
 
Печать Отправить на почту

 

 

Исследование Ofcom было основано на более чем 3500 интервью с детьми и родителями по всей Великобритании.

Использование британскими детьми социальных сетей для онлайн-активности значительно возросло. Британский регулятор СМИ Ofcom назвал это «эффектом Греты»., информирует enovosty.com/news.

Исследование было основано на более чем 3500 интервью с британскими детьми и родителями, посвященных изучению использования цифровых медиа и отношениям среди британских детей в возрасте от 5 до 15 лет в 2019 году.

Было установлено, что по сравнению с 2018 годом, на 6% больше детей, вероятно, будут поддерживать социальные организации в соцсетях. Также выяснилось, что 10% детей в возрасте от 12 до 15 лет подписывали петиции в социальных сетях за последний год. Ofcom назвал это «Эффектом Греты».

2019 год для Греты Тунберг был особенно впечатляющим: шведская активистка произнесла несколько громких речей и получила премию журнала TIME в номинации «Человек года» за ее экологическую активность.

Читайте: Эксперты назвали лучшие гаджеты для детей

Исследование также показало, что половина британских 10-леток имеет свой собственный смартфон, в то время как почти четверть маленьких детей в возрасте от 3 до 4 лет имеют свой собственный планшет.

Наряду с тем, что дети все чаще используют свои устройства для решения социальных и политических задач, Ofcom отметил, что беспокойство родителей по таким вопросам, как вредный контент и издевательства в Интернете, никуда не деваются.

В частности, в докладе указывалось на увеличение беспокойства родителей по поводу самовредительства (почти 50% опрошенных родителей сообщили об этом по сравнению с 39% в 2018 году), расходов в игре (47% по сравнению с 40% в 2018 году) и издевательствах, связанных с игрой (до 39% с 32%).

Однако опасения британских родителей не так велики, как у родителей в Силиконовой долине. Возможно, следуя указаниям Силиконовой долины, многие родители в этой местности ограничивают или просто запрещают своим детям проводить время с гаджетами.

Всемирная организация здравоохранения недавно посоветовала родителям ограничить время игр на телефоне или планшете до одного часа в день для детей в возрасте до пяти лет, в то время как дети в возрасте до одного года вообще не должны проводить время перед экраном.

Комментируя результаты исследования, директор стратегической и исследовательской группы Ofcom Йих-Чунг Тех сказал: «Сегодняшние дети никогда не знали жизни без интернета, но теперь два миллиона родителей считают, что интернет приносит им больше вреда, чем пользы.

«Поэтому обнадеживает то, что родители теперь больше, чем когда-либо, беседуют с детьми о безопасности в Интернете».

«Образование и более жесткий контроль также помогут детям обрести цифровую независимость, одновременно защищая их от рисков», — добавил он.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 88

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Все статьи


Читайте также

Эксперты назвали лучшие гаджеты для детей
 ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир
Учёные рассказали о смертельной опасности гаджетов
 В Украине вводятся новые правила и нормы использования гаджетов в школах
Использование гаджетов перед сном отрицательно влияет на здоровье
 Мир под кончиками пальцев: к чему приведет гонка за вниманием?
Назван рейтинг лучших гаджетов 2017 года
 Facebook работает над девайсом для видеочатов

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Самоходная гаубица 152-мм 2С5 «Гиацинт-С»
Пулемет Калашникова танковый КТ-7.62
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Николай
АЗАРОВ
Юрий
БОЙКО
Юлия
ТИМОШЕНКО
Вадим
РАБИНОВИЧ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Погибшие в Сирии спецназовцы ФСБ РФ должны были обеспечить безопасность встречи руководства Сирии и Турции - СМИ (4123)

Страны ОПЕК бьют тревогу: В Китае рекордно снизился спрос на нефть (2389)

Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою (2229)

"Всех под метлу в камеру!" - Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов (ВИДЕО) (1773)

В Украине собираются пересмотреть ПДД: кого коснутся изменения (1465)

Сколько получают жители разных европейских стран (1448)

Как не купить подделку: Озвучена реальная цена сливочного масла в Украине (1256)

Возвращение Крыма: Эксперт назвал единственный реальный козырь Украины (1220)

"Черный понедельник" китайской экономики, - Злой Одессит (1175)

Нові Apple Watch і iPhone: чим компанія Apple збирається дивувати користувачів в 2020 році (1139)


Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9153)

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (9073)

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО) (7997)


Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 