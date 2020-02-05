«Эффект Греты Тунберг»: все больше детей становятся онлайн-активными

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Исследование Ofcom было основано на более чем 3500 интервью с детьми и родителями по всей Великобритании.

Использование британскими детьми социальных сетей для онлайн-активности значительно возросло. Британский регулятор СМИ Ofcom назвал это «эффектом Греты»., информирует enovosty.com/news.

Исследование было основано на более чем 3500 интервью с британскими детьми и родителями, посвященных изучению использования цифровых медиа и отношениям среди британских детей в возрасте от 5 до 15 лет в 2019 году.

Было установлено, что по сравнению с 2018 годом, на 6% больше детей, вероятно, будут поддерживать социальные организации в соцсетях. Также выяснилось, что 10% детей в возрасте от 12 до 15 лет подписывали петиции в социальных сетях за последний год. Ofcom назвал это «Эффектом Греты».

2019 год для Греты Тунберг был особенно впечатляющим: шведская активистка произнесла несколько громких речей и получила премию журнала TIME в номинации «Человек года» за ее экологическую активность.

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Исследование также показало, что половина британских 10-леток имеет свой собственный смартфон, в то время как почти четверть маленьких детей в возрасте от 3 до 4 лет имеют свой собственный планшет.

Наряду с тем, что дети все чаще используют свои устройства для решения социальных и политических задач, Ofcom отметил, что беспокойство родителей по таким вопросам, как вредный контент и издевательства в Интернете, никуда не деваются.

В частности, в докладе указывалось на увеличение беспокойства родителей по поводу самовредительства (почти 50% опрошенных родителей сообщили об этом по сравнению с 39% в 2018 году), расходов в игре (47% по сравнению с 40% в 2018 году) и издевательствах, связанных с игрой (до 39% с 32%).

Однако опасения британских родителей не так велики, как у родителей в Силиконовой долине. Возможно, следуя указаниям Силиконовой долины, многие родители в этой местности ограничивают или просто запрещают своим детям проводить время с гаджетами.

Всемирная организация здравоохранения недавно посоветовала родителям ограничить время игр на телефоне или планшете до одного часа в день для детей в возрасте до пяти лет, в то время как дети в возрасте до одного года вообще не должны проводить время перед экраном.

Комментируя результаты исследования, директор стратегической и исследовательской группы Ofcom Йих-Чунг Тех сказал: «Сегодняшние дети никогда не знали жизни без интернета, но теперь два миллиона родителей считают, что интернет приносит им больше вреда, чем пользы.

«Поэтому обнадеживает то, что родители теперь больше, чем когда-либо, беседуют с детьми о безопасности в Интернете».

«Образование и более жесткий контроль также помогут детям обрести цифровую независимость, одновременно защищая их от рисков», — добавил он.

Источник: Businessinsider