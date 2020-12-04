Китайский аппарат Chang’e 5 прислал фото с Луны (ФОТО)
Китайский аппарат Chang'e 5 прислал фото с Луны
Китайский космический аппарат Chang’e 5 прислал незабываемое фото с поверхности Луны. Об этом сообщает Space.com, информирует enovosty.com/news.
Аппарат Chang’e 5 сделал снимок во время приземления. На фото можно увидеть, как аппарат приземлился на поверхности пика Рюмкера. На фото видны камни, кратеры и лунный грунт.
Сообщается, что камера аппарата состоит из нескольких камер, установленных на специальной платформе, которая предназначена для фотофиксации с места посадки.