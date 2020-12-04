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Китайский аппарат Chang’e 5 прислал фото с Луны (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайский аппарат Chang'e 5 прислал фото с Луны (ФОТО)
 
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Китайский аппарат Chang'e 5 прислал фото с Луны

Китайский космический аппарат Chang’e 5 прислал незабываемое фото с поверхности Луны. Об этом сообщает Space.com, информирует enovosty.com/news.

Аппарат Chang’e 5 сделал снимок во время приземления. На фото можно увидеть, как аппарат приземлился на поверхности пика Рюмкера. На фото видны камни, кратеры и лунный грунт.

Китайский аппарат Chang’e 5 прислал фото с Луны (ФОТО)

Сообщается, что камера аппарата состоит из нескольких камер, установленных на специальной платформе, которая предназначена для фотофиксации с места посадки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 361

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