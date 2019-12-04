Четыре экс-сотрудника Google подают на компанию трудовую жалобу

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Все четверо были уволены 25 ноября за то, что, по словам Google, было нарушением ее политики безопасности данных.

Четверо работников, уволенных из Google на прошлой неделе, планируют подать федеральную трудовую жалобу на компанию, утверждая, что она несправедливо отомстила им за организацию работников по социальным причинам., информирует enovosty.com/news.

Во вторник бывшие сотрудники заявили, что готовятся подать обвинения в несправедливой трудовой практике в Национальный совет по трудовым отношениям на этой неделе. Все четверо были уволены 25 ноября за то, что, по словам Google, было нарушением ее политики безопасности данных.

Официальные представители компании написали — без упоминания имен сотрудников — что эти четверо «искали, получали доступ и распространяли деловую информацию вне сферы своей работы».

Но четверо рабочих — Лоуренс Берланд, Софи Уолдман, Ребекка Риверс и Пол Дьюк — говорят, что они считают, что не нарушали политики компании, и утверждают, что Google использует предполагаемые нарушения в качестве предлога для увольнения их за трудовую деятельность.

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«Это выражение управленческой власти Google», — сказал Дьюк. «Они боятся рабочей силы».

Google оспаривает, что уволили сотрудников за организацию деятельности.

«Никто не был уволен за то, что выразил обеспокоенность или обсудил деятельность компании», — говорится в сообщении компании.

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Сотрудники Google известны тем, что являются одними из самых откровенных в индустрии технологий. В прошлом году тысячи сотрудников уволились, протестуя против обработки компанией претензий в связи с сексуальными проступками, которые стали называться Google Walkout. С тех пор сотрудники ходатайствовали о лучших льготах, успешно выступали за прекращение обязательного арбитража и выступали против участия Google в некоторых государственных проектах.

Компания также была известна своей открытой рабочей культурой, которая, по словам активистов, сейчас закрыта.

В начале этого года Уолдман и Дьюк помогли создать петицию, в которой было требование, чтобы Google воздержался от участия в торгах по контракту на облачные вычисления с таможней и пограничным патрулем США. Почти 1500 сотрудников подписали петицию, в которой говорилось, что CBP «занимался нарушениями прав человека» на южной границе и что Google не должен работать с агентством.

Риверс и Берланд также помогли распространить петицию, а Берланд участвовал в организации других кампаний в компании, в том числе связанных с правами ЛГБТ.

Все четверо утверждают, что в последние несколько месяцев они были допрошены представителями Google для обмена или доступа к внутренним документам. Двое говорят, что в прошлом месяце их отправили в административный отпуск.

Также четверо уволенных работников заявили, что не получили выходных пособий.

Ситуация с уволенными сотрудниками привела к дополнительным протестам. В ноябре несколько сотен человек посетили митинг в офисе Google в Сан-Франциско, чтобы призвать к восстановлению Риверс и Берланда.